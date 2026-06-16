Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
L’honorable catalanisme
El dia 10 de juny de 2026, 600 cantaires de diverses corals catalanes són expulsats de la basílica de la Sagrada Família. Això va passar un poc abans de l’acte de benedicció de la Creu de Jesús i centenari de la mort de Gaudí, estant el papa Lleó XIV oficiant la missa. Després de mesos de resistència i penúria, l’11 de setembre de 1714, les tropes del primer rei de la dinastia borbònica, Felip V (el calça llarga), va poder entrar per la força de les armes en Barcelona. S’estima, que va haver-hi més de 20.000 morts; es van dissoldre les institucions catalanes i es va imposar l’absolutisme i centralisme castellà.
L’11 de setembre de 1924, quan Antoni Gaudí es dirigia a la missa en memòria dels morts de l’assajament, un policia el va aturar, i ell es va negar a parlar en castellà, el va portar a la presó i va sortir d’ella pagant una multa, però parlant en català. L’any 1971, a la seu de les Nacions Unides, a Nova York, davant l’Assemblea General, Pau Cassals, abans d’interpretar la seua composició de la nadala popular catalana el cant dels ocells, va proclamar el seu orgull de genealogia afirmant «I am a Catalan» (jo soc català). El dia 10 de juny de 2026, la policia espanyola i els mossos d’esquadra catalans irrompien en el temple i interrompien el cant del Virolai, en mig de la consagració de la missa, dedicat a la Mare de Déu de Montserrat, i símbol espiritual i ciutadà de Catalunya. La policia patriòtica els va fer fora per la porta de darrere, impedint acompanyar la benedicció de la torre de Jesús com estava programat. Els cantaires pretenien cantar l’himne de Catalunya en acabar la benedicció.
La basílica és un temple penitencial, fet únicament amb les almoines del poble i els visitants, el cant de l’himne nacional de Catalunya com a tancament dels actes, era un homenatge a tots aquells que durant cent quaranta anys han contribuït a la seua existència. Un homenatge al poble català i a aquells que saberen mantenir la defensa de la seua catalanitat. Les contínues humiliacions del govern central, la monarquia, les traïdores institucions castellanitzades catalanes i el menyspreu policial i dels mossos d’esquadra, cada vegada se semblen més al govern d’Israel no respectant el sentiment nacional català.
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