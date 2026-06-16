Opinión | LA RÚBRICA
La legislatura perduda
Els pressupostos de Pérez Llorca per a 2026 confirmen una legislatura perduda per a Castelló. Com en els tres comptes anteriors, només canvia l’any. Tornen l’Hospital General, la Ronda Oest, el TRAM, els instituts i els centres de salut pendents. Els projectes eterns reapareixen, sí, però sense temps material per a executar-los.
Si el Consell reincideix cada any en els mateixos incompliments, enguany tampoc hi ha cap motiu per a pensar que els projectes tiraran endavant. Els comptes s’aproven en ple juliol, amb l’estiu pel mig i mig exercici ja consumit. Entre setembre i el 31 de desembre no hi ha marge real per a posar en marxa cap gran infraestructura. Tenim l’obligació de ser prudents i el dret a desconfiar
Però cal mirar més al fons. El problema també apareix quan revisem les partides. Els diners no estan preparats per a activar les màquines ni començar les obres. El PP porta tres anys pressupostant estudis que s’eternitzen i sense els quals cap projecte pot avançar. I encara que arribaren a completar-se, les dades tampoc conviden a confiar. En 2024 només es va invertir un de cada tres euros pressupostats. La sensació i la realitat és que no fan res.
El mandat de Mazón i Pérez Llorca acabarà en blanc per a Castelló perquè el PP, amb el silenci còmplice dels dirigents provincials, ha decidit deixar-nos en un racó. L’actual Consell continua pel camí cremat de Mazón i, encara pitjor, ens deixa l’amarga sensació de ser ciutadans de segona. Però esta legislatura té data de caducitat. En 2027 arribarà amb Diana Morant el canvi real que necessita la Comunitat.
Diputat a Les Corts pel PSPV-PSOE
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