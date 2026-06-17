Un camino distinto

Dicen que Albert Einstein solía advertir que la locura es hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Cuando asumí el honor de ponerme al frente de este Ayuntamiento, la radiografía que compartisteis conmigo en cada calle, plaza y portal era que Burriana languidecía sucia y abandonada. Podíamos resignarnos a las viejas recetas que habían fracasado o trazar un camino completamente nuevo. En estos tres años de gobierno, hemos elegido esa segunda vía; un camino a menudo difícil y desconocido, pero sabiendo que nuestra ciudad merecía un destino diferente.

Hoy, ese nuevo rumbo es un hecho visible y palpable en cada rincón. La buena gestión se demuestra con realidades, como la activación del Plan Integral de Limpieza por sectores y una inversión histórica de 1.038.119,74 euros en maquinaria puntera, dotando a Burriana de barredoras de última generación y equipos de hidrolimpieza a presión. Esta inyección económica, lograda junto a la empresa adjudicataria, ha modernizado por completo nuestros servicios públicos sin tocar un solo euro extra de los bolsillos de los burrianenses.

El mejor ejemplo de que no tenemos miedo a innovar ni implementar medidas distintas es el inicio de la campaña para la implantación gratuita del ADN canino. Una herramienta diseñada para proteger a nuestras mascotas, pero también para erradicar de forma definitiva las conductas incívicas que empañan nuestras calles.

Hasta el 30 de septiembre, la prueba genética no tendrá coste alguno para los propietarios en las clínicas veterinarias colaboradoras de la localidad. Queremos dar todas las facilidades posibles, pero también apelar a la responsabilidad: a partir del 1 de octubre, el test tendrá un coste y la Policía Local exigirá el censo, lo que conllevará sanciones de entre 500 y 3.000 euros para quienes no recojan los excrementos.

También demostramos que es posible atraer inversiones a nuestra ciudad, con hasta 65 millones de euros de la GVA en proyectos destinados a transformar urbanísticamente el municipio, y mejorar los servicios básicos mientras bajamos los impuestos a los ciudadanos.

Gobernar es, ante todo, un acto de respeto a la palabra dada. Nos remangamos desde el primer día porque queríamos otra Burriana. Y para ello, trabajamos con la mirada puesta en cada barrio, con el empeño de quien sabe que los detalles más pequeños son los que marcan la diferencia entre fracasar o mejorar nuestra ciudad. Sigamos caminando juntos hacia esa Burriana que llevamos en nuestro ADN; la que de verdad queremos y merecemos.

Alcalde de Burriana