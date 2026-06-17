Opinión | LA RÚBRICA
Chabolismo
Uno de los fenómenos más visibles asociados a la inmigración ilegal en nuestras ciudades es el surgimiento de asentamientos chabolistas en espacios públicos o privados. En Castellón, esta realidad se ha convertido en una preocupación creciente para muchos vecinos, que observan cómo solares, huertos abandonados o zonas de montaña cercanas a la ciudad son ocupados por personas que se instalan sin ningún tipo de autorización ni derecho sobre esos terrenos.
Esta situación genera problemas evidentes de insalubridad e inseguridad. No es razonable que en una ciudad existan personas viviendo en condiciones tan precarias y ocupando espacios que no les pertenecen. Además, las quejas vecinales son constantes y reflejan una preocupación legítima por el deterioro de determinadas zonas y por la sensación de inseguridad que estos asentamientos pueden provocar.
Desde el área de Seguridad estamos trabajando para hacer frente a este problema. Vivir en una comunidad implica respetar unas normas comunes y cumplir con las obligaciones que garantizan la convivencia. Los vecinos de Castellón tienen derecho a vivir en una ciudad segura, limpia y ordenada, donde las normas se respeten y se hagan cumplir.
Además, conviene señalar que estas situaciones son consecuencia directa de unas políticas migratorias irresponsables impulsadas durante años por los gobiernos socialistas. Mientras desde Madrid se impulsan estas políticas, son los municipios quienes terminan soportando las consecuencias. Quien quiera vivir en Castellón debe hacerlo de forma legal, respetando nuestras leyes y nuestra forma de convivencia. Desde Vox no dejaremos de denunciarlo.
Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón
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