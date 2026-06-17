Consultorios sí; sanitarios también

La planificación sanitaria del verano vuelve a poner sobre la mesa una realidad que Castellón conoce demasiado bien. Cada temporada estival obliga a reforzar recursos para atender a una población que se multiplica en buena parte del litoral y cada vez más en comarcas del interior. La apertura de consultorios auxiliares, la recuperación de servicios que llevaban años cerrados y el incremento presupuestario anunciado por la Conselleria de Sanitat son medidas positivas y, en muchos casos, necesarias para responder a una demanda asistencial que crece de forma notable durante los meses de vacaciones. La reapertura de consultorios o el refuerzo de casi una veintena de centros sanitarios anunciadas por conselleria son decisiones que responden a necesidades reales de municipios que ven aumentar de forma considerable su población. Nadie discute la utilidad de acercar la atención sanitaria a vecinos y visitantes. Tampoco puede cuestionarse el esfuerzo económico realizado por la administración autonómica para mejorar la planificación estival.

Sin embargo, el debate no puede quedarse únicamente en el número de consultorios que abren o en la cuantía de las inversiones anunciadas. La clave sigue estando en quién atenderá esos centros. Porque una infraestructura sanitaria, por moderna o extensa que sea, resulta insuficiente si no dispone de los profesionales necesarios para hacerla funcionar.

La propia planificación presentada por Sanitat incluye una advertencia significativa: buena parte de las contrataciones previstas dependerán de la disponibilidad de personal. Es una coletilla que se repite año tras año y que evidencia el principal problema estructural de la sanidad pública en Castellón. La provincia arrastra desde hace tiempo dificultades para atraer y retener médicos, enfermeros y otros profesionales sanitarios. Un déficit que se hace especialmente visible durante el verano, cuando coinciden el incremento de la población y el legítimo descanso vacacional de las plantillas.

Las advertencias de los sindicatos pueden resultar más o menos discutibles en su tono, pero apuntan a una preocupación que merece atención. Cuando faltan facultativos, los problemas terminan trasladándose a la organización de los servicios, a las listas de espera, a la presión sobre las urgencias y, en última instancia, a la calidad asistencial que reciben los ciudadanos. La cuestión ya no es únicamente cuántos recursos se anuncian, sino si existen profesionales suficientes para sostenerlos. Castellón compite con otros territorios por captar talento sanitario en un contexto de escasez generalizada. Por ello, la solución no puede limitarse a diseñar cada año un plan de verano más ambicioso que el anterior. La prioridad debe ser consolidar plantillas estables, mejorar la capacidad de atracción de la sanidad pública y ofrecer condiciones que permitan fidelizar a los profesionales que terminan su formación y evitar la fuga de quienes ya trabajan en el sistema.

La apertura de consultorios y los refuerzos asistenciales son una buena noticia. Pero el verdadero éxito del plan no se medirá por el número de centros abiertos ni por las partidas presupuestarias consignadas. Se medirá por algo mucho más sencillo y mucho más importante: que cuando un ciudadano necesite atención sanitaria encuentre al profesional que pueda prestársela.