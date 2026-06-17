Opinión | al dia
tomàs escuder
Dins falta gent
No cal desaparèixer com un indi de la Patagònia, ni un comanxe en terres dels Estats Units per a que una terra esdevinga un desert demogràfic. La mort dels territoris sol ser un procés lent i continuat. Que en els exemples anteriors es produïra per efecte d’una política colonialista i amb el vist-i-plau de la resta de la societat no vol dir que això no torne a passar. De fet succeeix ara. A Gaza, al sud del Líban per no citar sinó dos exemples massa presents en la nostra realitat geopolítica actual. I que a tots ens afecta vulguem o no.
Però , certament, hi ha formes més aparentment suaus per a que un territori vaja a la baixa de forma irremeiable i acabe influint en la resta encara que no en siguem conscients. Ara, avui mateix, cada dia inexorablement , el territori interior valencià va despoblant-se poc a poc.
No cal sinó fer una volteta pels seus pobles i comprovar la magnitud de la tragèdia. Sí, perquè ho és, una tragèdia. I si no, que els ho pregunten als seus escassos habitants. El conjunt en procés de despoblació no es limita a terres valencianes. En un llibre ben modest però cert i punyent Paco Cerdà parla sobre eixa Lapònia ibèrica.
El problema de la manca de gent, més enllà de les anècdotes, ens du a pensar en la fragilitat social , demogràfica i ambiental que això suposa. Si no hi ha gent , és obvi encara que no es diga, no hi ha activitat social, ni cultural ni tot el que vulgueu i el territori acaba convertint-se un un paratge inert, desvalgut i mort.
Més enllà del que hem apuntat més amunt hi han estadístiques que apunten clarament al fet que l’augment de la població aporta riquesa. La gent que ve aporta salut i ganes de treballar. Seria una insensatesa, i hi ha qui parla en contra, renunciar a aquestes aportacions que podrien emplenar, en certa forma ja ho fan, el nostre interior ja que aportant nova saba duran benefici social i humà. Que això vaja a suposar una societat valenciana diferent de la que som? Naturalment. I contra aquests canvis només cal assumir-ho i treballar a favor. És , com passa sovint, un tema polític.
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