Hay espectáculos que retratan una época mejor que cualquier informe oficial. La famosa Casita Rosa de Bad Bunny, ese símbolo reguetonero que, visto en la España de 2026, parece un anuncio inmobiliario de lujo. Miles de personas apretujadas. Pagando entradas estratosféricas y emigrando a las grandes ciudades (Madrid y Barcelona) para ver, como si de un escaparate fuera, a su cantante preferido en grandes pantallas. Porque hoy acceder a una vivienda se parece cada vez más a entrar al espectáculo del portorriqueño. Y si eres famoso o fotogénico para Instagram, te ponen en la famosa Casita Rosa, como símbolo de exclusividad. Algo así como lo que ha pasado en Alicante y el reparto de viviendas de protección pública entre gente de la órbita del PP municipal.

La comparación puede parecer exagerada, pero no lo es. Mientras miles de jóvenes encadenan contratos temporales incomprensibles, como una canción de Benito, con alquileres imposibles y salarios que no alcanzan, la vivienda es en un privilegio reservado para las guapas y guapos de Instagram a los que utiliza el mercado como maniquís en un escaparate guay. Y como en el concierto, hay una mayoría que observa desde lejos y una minoría que disfruta de los mejores asientos.

La Casita Rosa y el mercado inmobiliario funciona así. Un espacio reservado para quienes tienen acceso a aquello que los demás solo pueden contemplar. Un lugar donde la exclusividad no se justifica por la necesidad, sino por las relaciones adecuadas. Y con dinero… mucho dinero. Como si esto fuera NuevaYol.

Urbanista