Hace escasas dos semanas apelaba desde este espacio al ejercicio de la política como sinónimo de servicio ciudadano. Y ese propósito, que guía nuestra acción política, ha dado esta semana un paso decisivo con la presentación de un plan pionero al que hacemos partícipes de forma directa a alcaldesas y alcaldes.

Trabajar al servicio de los ciudadanos, blindar el futuro de esta tierra y favorecer el emprendimiento y el desarrollo son los pilares de nuestro proyecto. Un compromiso que sigue creciendo para mejorar el bienestar en toda la provincia.

Y como vivir en esta tierra debe estar ligado a la tranquilidad y la prosperidad, nuestro objetivo no era otro que reforzar la protección de la provincia. Aprovechar los avances tecnológicos para mejorar la supervisión de los pueblos y poner la innovación al servicio de nuestros vecinos.

Porque la buena gente que habita nuestros pueblos merece convivencia, bienestar y seguridad. La calidad de vida que llevamos tres años impulsando, dando voz y bandera a un mundo rural que es mucho más que un objetivo, se vive y se defiende los 365 días del año. Para conseguirlo, esta institución abandonó el furgón de cola para ser líder. Dejó de servir para dar servicio. Y hoy es parte activa del desarrollo de esta provincia.

La Diputación Provincial de Castellón desarrollará un plan pionero para proteger a nuestros vecinos. Una iniciativa que nuestros predecesores nunca idearon porque estaban en la carrera política, no en el servicio ciudadano.

Con una inversión histórica de 4,4 millones de euros, 115 municipios de menos de 5.000 habitantes podrán incorporar a sus núcleos urbanos y pedanías un total de 451 cámaras de tráfico. Una herramienta destinada a reforzar la seguridad, mejorar la capacidad de control y respuesta ante incidencias y, sobre todo, ofrecer mayor tranquilidad a los vecinos.

Desde el respeto a la intimidad, la tecnología nos permite dar respuesta a problemas que durante años han carecido de solución. Innovación al servicio de nuestros pueblos para construir una provincia más segura, más sólida, próspera y preparada para el futuro.

Es el fruto de un trabajo constante y eficaz. El germen silencioso que resuelve. El que pidió la mayoría absoluta de los ciudadanos en las urnas porque sabían que frente a la resistencia política en las instituciones estaba la alternativa de la gestión.

Hoy damos respuesta a problemas reales que condicionan el día a día de nuestros pueblos. Por eso dirigimos este esfuerzo a los municipios de menos de 5.000 habitantes, que cuentan con menos recursos para afrontar desafíos complejos.

En su defensa el ayuntamiento de ayuntamientos, la Diputación Provincial de Castellón, se erige como aliada de los más pequeños. Ese músculo que crece y hace de nuestra provincia una tierra robusta.

Durante meses, hemos estado evaluando las necesidades de todos ellos. Escuchando a alcaldesas y alcaldes que saben las dificultades a las que se enfrentan cuando en su propósito solo está resolver pero sus recursos económicos son limitados. Y así surge este proyecto, un ejemplo claro y clave de alianza leal y directa, la suma de esfuerzos para seguir haciendo grande a la provincia de Castellón. La conjunción de fuerzas para alcanzar el éxito de los resultados.

Así es como visualizamos nuestra provincia cuando presentamos nuestro proyecto. Caminando unidos en la búsqueda de las soluciones. Colaborando y trabajando en equipo por el bien de nuestra tierra.

El paso histórico que damos con este proyecto es un avance colectivo. La demostración clara de que cuando uno quiere lo mejor para su tierra no hay barreras que impidan avanzar. Porque nadie nos puede negar la prosperidad si trabajamos unidos con un objetivo común.

Y ese planteamiento surge porque entre esperar soluciones o emprenderlas por uno mismo. Entre reaccionar o contemplar, nos apuntamos siempre al grupo de los primeros. Lo hicimos para ser resolutivos, ágiles y eficaces. Porque éramos plenamente conscientes de que las respuestas nunca vendrían de un Gobierno de España que solo se preocupa por resistir pese a estar totalmente acorralado por la corrupción.

Frente al abandono, hemos iniciado un camino sin retorno hacia el desarrollo y la innovación. Para llegar donde otros no lo hacen, porque cumplimos con la palabra dada y hacemos realidad aquello que anunciamos. Coordinaremos e instalaremos 451 cámaras con una inversión histórica para reforzar la seguridad de nuestros municipios, mejorar la prevención y ofrecer a nuestros vecinos la tranquilidad que merecen.

Un proyecto, 115 municipios atendidos y un compromiso firme con la protección. La ilusión que abandera una provincia que vuelve a ser líder. ¡Seguimos!

Presidenta de la Diputación Provincial de Castellón