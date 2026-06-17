«La Vall siempre deberá estar agradecida a la familia Segarra», me espeta un veterano colega conocedor de la historia de la ciudad, también del presente. Siendo director de Castellón Diario tuve oportunidad de vivir los convulsos años de Imepiel, aquel intento frustrado de reflotar la fábrica de calzado castellonense (mediante la expropiación del Estado) que durante décadas fue el mayor referente empresarial de nuestra provincia y modelo de motor exportador a nivel nacional. El próximo año se cumple el sesenta aniversario del fallecimiento de Silvestre Segarra Bonig, emprendedor que supo elevar a niveles superlativos el negocio que iniciara su padre con la apertura de un pequeño taller para la confección de alpargatas, en los albores del siglo pasado. Desde el consistorio cabría poner en valor la fecha, mediando el inicio del preceptivo expediente para el nombramiento de hijo predilecto de quien propició la más importante transformación económica, social, demográfica y urbanística de Vall d’Uxó. Distinción de justicia.

La vida y obra de Silvestre Segarra Bonig es digna de una novela, demostrando a muy temprana edad la madera de líder que a lo largo de su trayectoria le llevaría a culminar el grandioso proyecto de Calzados Segarra. Algún mendaz recuerda la relación del empresario vallero con el general Franco, en el intento de distorsionar una biografía cimentada en la inteligencia, el trabajo y la generosidad. Segarra Bonig conoció a Franco en la guerra del Rif, cuando aquel era un joven oficial y el castellonense llevaba años visitando unidades militares para vender el calzado entonces manufacturado de forma artesanal. Es menester recordar que en 1931, año de proclamación de la II República, abrió las puertas la nueva fábrica Segarra, dotada con la más moderna maquinaria del momento, adquirida en Estados Unidos a la United Shoe Machiner. Más adelante la compañía se hizo con la patente Goodyear Welted, todo un hito en la mejora de calidad de las botas militares. La guerra civil arrasó el próspero proyecto, fueron incautadas las dependencias fabriles sufriendo daños irreversibles. Sin embargo, el tesón de Segarra Bonig supo superar aquella dura prueba y la firma familiar inició un próspero renacimiento que puso a Vall d’Uxó en la cumbre de la elaboración de calzado, siendo polo de atracción para trabajadores de diversos puntos de España, llegando a contar con una plantilla de 5.000 empleados. La filosofía de Calzados Segarra iba más allá del mero mercantilismo, empleando buena parte de los ingresos en bien de los miles de obreros y familias. Segarra Bonig encargó al arquitecto Vicente Traver el proyecto de ciudad jardín con cien chalés para empleado, en lo que se conoce como la Colonia, implantando un economato social. El legendario industrial construyó el campo de fútbol (en 2005 fue desposeído del nombre original) complementado con instalaciones deportivas y piscina; financió escuelas de aprendices y dotó a la Vall de una clínica con todos los servicios médicos. Segarra Bonig logró hacer de su ciudad un referente internacional. Es la hora del reconocimiento.

Periodista y escritor