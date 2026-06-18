Opinión | AL CONTRATAQUE
Estimem els mestres
Totes les professions exerceixen una funció, però algunes deixen empremta. Recordem l’obra d’un artesà, l’edifici que va alçar un arquitecte. Però els mestres treballen amb un material més difícil de mesurar, com són les persones; i quan fan bé el seu treball, una part d’ells roman en nosaltres al llarg de tota la vida. Per això mereixen respecte, afecte i també el reconeixement d’una societat acostumada a exigir-los resultats.
Tot això he pensat metre seguia la vaga dels docents valencians. Una vaga suspesa temporalment mentre continuen les negociacions. Una vaga que no és merament, com alguns poden pensar, un càlcul o estratègia per a incomodar, sinó també un sacrifici que comporta perdre salari, suportar crítiques i exposar-se a la incomprensió d’una part de la societat. Una vaga que és conseqüència de peticions no escoltades i de frustracions acumulades; una manera d’expressar les conviccions sobre el que han de ser l’ensenyament i l’escola pública.
Podria parlar ací de les seues reivindicacions, totes justes. De ràtios elevades, d’infraestructures deficients, de discriminació del valencià, de manca de plans d’inclusió de l’alumnat, d’insuficient retribució... Però preferisc, en aquest moment, parlar de mestres, de Primària i de Secundària. D’aquestes persones que, a més d’una matèria, ensenyen també altres coses més difícils d’avaluar, com és la capacitat de jutjar i de dubtar, d’escoltar i de conviure; persones que, com deia Sòcrates, ajuden a donar llum a les idees que habiten en nosaltres; persones que també ensenyen amb l’exemple i que en algun moment de la vida ens han marcat, no tant per ser més o menys brillants o erudites, sinó perquè van creure en nosaltres i ens van despertar una curiositat que ja mai va tornar a apagar-se.
Potser per això la història de l’educació és també la història de mestres que es van negar a acceptar que les coses havien de continuar sent com eren. Va ocórrer també en 1988, potser un dels conflictes laborals més importants protagonitzat pel professorat. Com a conseqüència es van millorar ràtios, plantilles, recursos, condicions laborals i salaris. I encara que avui les circumstàncies poden ser distintes, hi ha alguna cosa que roman, i és la convicció que els mateixos mestres tenen de l’educació pública com allò que és tant important, que paga la pena defensar-la amb totes les forces.
Així que, m’agradaria que la societat en el seu conjunt fora conscient que el treball de mestre no és una cosa fàcil, que sovint és ingrat i amb freqüència insuficientment reconegut, encara que d’ell depén bona part del que arribem a ser. M’agradaria també que el debat públic no girara únicament sobre xifres o negociacions, sinó també sobre que aquesta educació pública que defensem presuposa que també defensem i estimem als qui la sostenen, a aquells que cada matí entren a les aules per a acompanyar, per a corregir, per a escoltar i orientar als que d’ací a poc seran els ciutadans d’una societat que aprecia la llibertat, el pensament crític i la igualtat d’oportunitats.
Siga aquest el xicotet homenatge d’un docent jubilat que pensa que no hi ha res més intel·ligent per a una societat que saber estimar els seus mestres.
Profesor de Filosofia
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