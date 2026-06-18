Feria de salud

Este próximo fin de semana nuestro municipio se convierte en un punto de encuentro para la promoción de la salud, la prevención y el bienestar con la celebración de la Feria de la Salud, una iniciativa que reúne a profesionales, entidades y asociaciones. Como concejala de Sanidad, considero que esta feria se articula como una oportunidad para acercar la información sanitaria a todos, fomentar hábitos de vida saludables y reconocer la importante labor que desarrollan tantas personas y colectivos comprometidos con el cuidado de la salud desde diferentes ámbitos de nuestra sociedad.

La salud no es únicamente la ausencia de enfermedad. Es bienestar físico, emocional y social. Por ello, durante esta feria podremos encontrar espacios dedicados a la prevención, la promoción de estilos de vida saludables, la atención a las personas mayores, la salud mental, la actividad física, la alimentación equilibrada y muchas otras áreas fundamentales para nuestro día a día.

Quiero agradecer la implicación de los profesionales sanitarios, asociaciones, entidades sociales y voluntarios que participan en esta edición.

La colaboración entre la Concejalía de Sanidad y la Concejalía de Servicios Sociales ha sido fundamental para hacer posible esta feria, sumando esfuerzos con un objetivo común que marca esta convocatoria: ayudar a conocer temas relacionados con la salud.

Cada día trabajamos para garantizar una atención sanitaria cercana y eficiente. Prueba de ello es que los consultorios de la Concha y la Marina se encuentran plenamente operativos, prestando servicio en las zonas con mayor afluencia de público durante la temporada estival para evitar el colapso del centro médico del casco urbano, mejorando la calidad asistencial de la localidad.

Desde las instituciones tenemos la responsabilidad de impulsar acciones que favorezcan la prevención y la educación para la salud. Invertir en información, sensibilización y recursos asistenciales es invertir en calidad de vida, en autonomía personal y en bienestar colectivo.

Invito a todos a participar activamente en esta Feria de la Salud, a conocer el trabajo de las entidades presentes y a aprovechar las actividades programadas. Estoy convencida de que será una experiencia enriquecedora que nos permitirá aprender, compartir conocimientos y reforzar nuestro compromiso con una vida más saludable.

Segunda teniente alcalde y concejala de Sanidad de Orpesa