Opinión | BUENA PREGUNTA
Geopolítica con IA
Primero nos acostumbramos a usar modelos de inteligencia artificial. Después empezamos a integrarlos en nuestro trabajo y vida personal. Ahora quizá tengamos que habituarnos a otra idea: no siempre decidiremos en qué condiciones podremos acceder a ellos. La reciente orden de Estados Unidos a Anthropic de restringir el uso de los modelos avanzados de Claude a ciudadanos extranjeros, incluso dentro del propio país, confirma algo que se veía venir: la inteligencia artificial ha dejado de ser solo un conjunto de herramientas. Empieza a funcionar como una nueva metodología de trabajo, investigación, producción y decisión, una infraestructura estratégica capaz de modificar cómo decidimos, aprendemos, comunicamos o competimos.
Por eso el acceso importa. Antes la disputa estaba en chips, semiconductores, centros de datos o capacidad de cálculo. Ahora empieza a estar también en los modelos. No solo en quién los desarrolla, sino en quién puede usarlos, bajo qué condiciones y con qué límites políticos. Europa debería mirar esta noticia con cierta incomodidad. No porque aquí no haya talento ni iniciativas propias. Pero tener algunos modelos no equivale a tener soberanía real. Buena parte de nuestras empresas, administraciones, universidades y profesionales dependen a diario de sistemas desarrollados por compañías estadounidenses como OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft, Meta o Amazon. China, mientras tanto, juega otra partida, con una estrategia de autosuficiencia tecnológica que busca reducir dependencia exterior y competir desde sus propias reglas. Europa ha sido rápida regulando y más lenta construyendo alternativas de escala. El AI Act puede ser necesario para ordenar riesgos, transparencia y responsabilidad, pero regular una tecnología que se desarrolla mayoritariamente fuera no significa dominarla. La cuestión no es si mañana nos cerrarán ChatGPT, Gemini o Claude. La cuestión es más incómoda: qué ocurre cuando una parte creciente de nuestra productividad, conocimiento operativo y decisiones depende de inteligencias sometidas a intereses geopolíticos que no controlamos.
Presidente del Colegio de Publicidad y RRPP de la CV
Suscríbete para seguir leyendo
- Encuentran un cadáver en la nevera de una vivienda de Castelló
- Un instituto de Castellón suspende viajes, graduaciones y extraescolares del próximo curso para denunciar la “emergencia educativa”
- Las implicadas en la agresión en un coche de Almassora se denuncian mutuamente: 'Todo viene de atrás
- Agrio final para un gigante citrícola de Castellón: entra en fase de liquidación
- Muere un hombre en el hotel Silene del Grau de Castelló
- Dos centros privados y tres públicos sacan las mejores notas de la Selectividad en Castellón
- De cantar ante el Papa a actuar en Vila-real: el cabeza de cartel que llegará lanzado a las fiestas de septiembre
- Irene Barceló, la piloto de Castellón que iba para médica pero acabó en la cabina de Ryanair: 'Es una carrera cara, pero la inversión vuelve