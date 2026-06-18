Geopolítica con IA

Primero nos acostumbramos a usar modelos de inteligencia artificial. Después empezamos a integrarlos en nuestro trabajo y vida personal. Ahora quizá tengamos que habituarnos a otra idea: no siempre decidiremos en qué condiciones podremos acceder a ellos. La reciente orden de Estados Unidos a Anthropic de restringir el uso de los modelos avanzados de Claude a ciudadanos extranjeros, incluso dentro del propio país, confirma algo que se veía venir: la inteligencia artificial ha dejado de ser solo un conjunto de herramientas. Empieza a funcionar como una nueva metodología de trabajo, investigación, producción y decisión, una infraestructura estratégica capaz de modificar cómo decidimos, aprendemos, comunicamos o competimos.

Por eso el acceso importa. Antes la disputa estaba en chips, semiconductores, centros de datos o capacidad de cálculo. Ahora empieza a estar también en los modelos. No solo en quién los desarrolla, sino en quién puede usarlos, bajo qué condiciones y con qué límites políticos. Europa debería mirar esta noticia con cierta incomodidad. No porque aquí no haya talento ni iniciativas propias. Pero tener algunos modelos no equivale a tener soberanía real. Buena parte de nuestras empresas, administraciones, universidades y profesionales dependen a diario de sistemas desarrollados por compañías estadounidenses como OpenAI, Google, Anthropic, Microsoft, Meta o Amazon. China, mientras tanto, juega otra partida, con una estrategia de autosuficiencia tecnológica que busca reducir dependencia exterior y competir desde sus propias reglas. Europa ha sido rápida regulando y más lenta construyendo alternativas de escala. El AI Act puede ser necesario para ordenar riesgos, transparencia y responsabilidad, pero regular una tecnología que se desarrolla mayoritariamente fuera no significa dominarla. La cuestión no es si mañana nos cerrarán ChatGPT, Gemini o Claude. La cuestión es más incómoda: qué ocurre cuando una parte creciente de nuestra productividad, conocimiento operativo y decisiones depende de inteligencias sometidas a intereses geopolíticos que no controlamos.

Presidente del Colegio de Publicidad y RRPP de la CV