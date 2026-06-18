Opinión | A FONDO
L’Alcora es viu, també a l’estiu
L’Alcora està de moda. Dit per mi, que en soc l’alcalde, activa immediatament el detector de propaganda de qualsevol lector o lectora. És normal. No obstant això, quan el fet és que diferents mitjans de comunicació, alguns d’àmbit nacional i de gran difusió, recomanen descobrir el nostre poble, la cosa canvia. Ja no és passió d’alcalde, és la confirmació d’una realitat que els veïns i veïnes coneixem bé: tenim un patrimoni extraordinari, un entorn privilegiat i un dinamisme social envejable.
Quan s’acosta l’estiu, sembla que la inèrcia ens empeny a mirar sempre cap a fora. Existeix eixa idea preconcebuda que l’èxit de les vacances es mesura en quilòmetres de distància. No obstant això, passar l’estiu ací o acostar-se a visitar-nos no és una alternativa de segona; és una elecció conscient per a gaudir d'un municipi que, lluny d’abaixar la persiana per vacances, desplega tot el seu potencial.
L’estiu a l’Alcora és el resultat d’una maquinària que treballa a ple rendiment. Per a aquest equip de govern, els mesos estivals no són un parèntesi en la gestió, sinó una oportunitat per a demostrar quin model de municipi defensem. Un model que pensa en les famílies, que ofereix alternatives reals a la joventut i que posa en valor els nostres recursos com a motor d’atracció i de dinamització econòmica.
La fi del curs escolar és el primer gran repte de la temporada. Per a moltes famílies, les vacances dels més menuts es converteixen en un autèntic trencaclosques logístic. Ací és on la política local ha de ser útil i respondre amb fets. L’escola d’estiu no és només un espai d'oci, esport i piscina per als xiquets i xiquetes; és, per damunt de tot, una eina pública indispensable per a garantir la conciliació laboral i familiar.
En eixa mateixa línia d’oferir alternatives públiques de qualitat, els joves tornen a comptar enguany amb el programa Estiu Jove. Sabem que l’adolescència i la joventut requereixen propostes específiques que aposten per l’oci saludable, l’aventura i la convivència. Oferir aquestes activitats de manera gratuïta no és una despesa, és una inversió en cohesió social, assegurant que tots els joves del municipi, sense distinció, tinguen accés a un estiu actiu i estimulant.
A aquesta oferta se suma Estiu Viu, una marca ja consolidada que estructura la nostra agenda cultural, de benestar i de natura. Actes pensats per a totes les edats, com ara rutes guiades, parc aquàtic infantil, cinema d’estiu, ball, pilates, ioga... són exemples de com l’espai públic esdevé un lloc de trobada on la cultura i l’esport ixen a l’encontre del veïnat.
Per a combatre la calor, el protagonisme el tenen les nostres opcions més refrescants: la piscina de la zona esportiva i la del paratge de Sant Vicent, en plena natura, un enclavament on passar el dia és un autèntic privilegi.
L’Ajuntament no podria arribar a cada racó sense el gran motor de l’Alcora: el seu teixit associatiu. El dinamisme del qual tant presumim té una part molt important en la implicació dels barris, els clubs esportius, les associacions i entitats locals... Les festes dels barris són un bon exemple de la nostra identitat. Veïns i veïnes que roben temps al seu descans per a organitzar sopars, activitats infantils, cultura, esport i música per al gaudi de totes i tots. Com a alcalde, el meu major orgull és comprovar que eixa xarxa social continua ben forta i unida.
Eixe orgull alcorí es fa també evident en cites com Sant Cristòfol, patró de l’Alcora. Actes tan particulars com la travessia del riu, la crema dels ninots o la benedicció de vehicles lliguen de manera directa la nostra història amb les noves generacions, recordant-nos d’on venim i quina és la nostra identitat. Enguany, a més, hem volgut potenciar la festivitat amb una programació ampliada que es desenvoluparà del 9 al 12 de juliol.
Tot aquest engranatge ens conduirà, quasi sense adonar-nos-en, cap a les Festes del Crist. Les nostres festes majors seran, com sempre, el fermall d'or a l’estiu i el reflex d’un poble que sap treballar unit per a celebrar les seues tradicions.
A més de gaudir de tota l’agenda d’activitats programades, fer una escapada per a descobrir els tresors de l’Alcora és una opció absolutament recomanable. Els nostres grans emblemes, la Reial Fàbrica del Comte d’Aranda i el Museu de Ceràmica, constitueixen els pilars fonamentals de la nostra identitat, combinats amb l’encant històric del nostre casc antic, les rutes senyalitzades, uns paratges naturals espectaculars, la bellesa del Castell de l’Alcalatén i el seu entorn, la singular Ruta Paleontològica d'Araia o les activitats d’aventura a l’embassament, entre moltes altres alternatives.
Ens esperen setmanes d’activitat intensa, de retrobaments i de gestió a peu de carrer. L’Alcora demostra cada estiu que no fa falta anar-se’n lluny per a viure grans experiències; la clau de l’èxit, una vegada més, la tenim a casa.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la provincia de Castelló
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