Opinión | LA RÚBRICA
No sols una nova planta
A final d’abril la planta de Reciplasa a Onda, que tracta els residus que generem a casa, des d’Almassora fins a Benicàssim i des de Castelló fins a Vistabella, es cremava completament. A hores d’ara encara estem esperant que ens informen dels motius del devastador incendi d’una planta que, des de maig de 2024, hauria d’haver començat una renovació integral perquè havia quedat totalment amortitzada.
Començar des de zero ens dona l’oportunitat de plantejar modificacions, com ara canviar la fossa de recepció perquè es puga netejar fàcilment, que el circuit de tractament siga circular per incrementar la recuperació dels residus reciclables i que la planta siga visitable perquè sapiguem en què ens gastem els diners.
Per ara, sols se’ns ha dit que l’increment de costos per haver de tractar el fem fora d’Onda l’assumirà Reciplasa. Però no s’equivoquen: eixos diners que assumeix són els nostres diners, els que havíem avançat entre totes i tots per a la construcció de la nova planta, i allò que gastem ara ho haurem de reposar després.
A hores d’ara, crida l’atenció que la Generalitat no haja compromés ni un sol euro per invertir davant d’aquesta desgràcia. I la qüestió és especialment greu, perquè des de 2023 la ciutat de Castelló, és a dir, vosté i jo, li hem pagat més de sis milions d’euros en l’impost d’abocament que recapta el govern del PP i que no ens ha retornat. Ara té una oportunitat immillorable per assumir una part important de la reconstrucció de la planta de tractament del nostre fem, perquè allò que tirem a la brossa es puga reciclar i no acabe en un abocador.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
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