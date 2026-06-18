Zapatero debió exculpar a sus hijas

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). / César Vallejo Rodríguez - Europa Press

Una imagen no vale por mil palabras, pero sí dos imágenes. Todo español que ha atendido a una citación obligatoria como imputado sabe que se accede a una sede judicial con preocupación evidente, para abandonarla con cierto alivio tras la recuperación de la libertad. Pues bien, Zapatero se adentró en las fauces de la Audiencia Nacional con el talante optimista que le caracteriza, y que mostró afable a las cámaras.

En cambio, salió más de tres horas después con el semblante cariacontecido, "y en lugar de sonrisa una especie de mueca", que cantaba Sabina. El expresidente ha atisbado lo que saben de su conducta, y no le ha gustado.

"En horas veinticuatro", que diría Lope, el juez se siente obligado a imputar a las hijas de Zapatero y a su fiel secretaria. No solo disipaba el optimismo de quienes identificaban la ausencia de medidas cautelares con una exculpación del expresidente. Tampoco se limitaba a refrendar la endeblez argumental mostrada por el presidente del Gobierno. Sobre todo, confirmaba que el faro socialista no se tomó la mínima molestia para asumir cualquier posible responsabilidad de Laura y Alba Rodríguez, que en este escándalo se limitaron a cumplir con los designios paternos.

En el auto de imputación de Zapatero, el juez Calama se mostraba casi avergonzado de constatar la participación, o la utilización como pantalla, de dos mujeres a las que envolvía en el anónimo "hijas de Rodríguez Zapatero". Actuó con más prudencia que su propio padre, que el miércoles no neutralizó la estupefaciente decisión de arrastrar a sus hijas a una imputación inevitable. La actividad del instrumento utilizado presuntamente para canalizar fondos del inaceptable rescate de Plus Ultra, a cargo del consejo de ministros de PedroSánchez, es cuando menos intermitente. El Instagram de ‘whathefav’, que se define como "Agencia de publicidad multimedia, creativa y digital", cuenta con ocho ‘posts’ hasta ayer mismo. Una producción escasa y de calidad nada reseñable, premiada con cientos de miles de euros.