Almassora, un municipio que genera oportunidades

Almassora es hoy un municipio en constante crecimiento, en permanente movimiento y con una clara vocación de futuro. Somos una localidad dinámica, que avanza, que atrae inversiones, que impulsa nuevos proyectos y que trabaja cada día para generar oportunidades para sus vecinos. Y si hay un ámbito donde ese compromiso resulta importante es en el empleo.

La reciente incorporación de 11 trabajadores al Ayuntamiento de Almassora, a través del Plan de Empleo Municipal y fondos de la Diputación Provincial de Castellón, es una muestra más de esa apuesta decidida por crear oportunidades y acompañar a quienes buscan una nueva salida laboral. Detrás de cada contrato hay una persona, una familia y una ilusión renovada. Por eso, cuando hablamos de empleo, no hablamos únicamente de cifras o estadísticas; hablamos de proyectos de vida, de estabilidad y de futuro.

Estos empleados que se han incorporado a diferentes áreas municipales desarrollarán labores de apoyo en atención al público, limpieza, mantenimiento de edificios e instalaciones públicas y otros servicios esenciales para el funcionamiento diario del municipio. Su trabajo contribuirá a mejorar los servicios que reciben los ciudadanos, pero también les permitirá adquirir experiencia, ampliar conocimientos y reforzar su acceso al mercado laboral.

Almassora es un municipio que no se conforma. Somos una localidad que crece, que genera actividad económica y que apuesta por el talento de su gente. Lo demostramos con hechos. Durante el pasado ejercicio destinamos más de 1,25 millones de euros a políticas de empleo y formación, una inversión que refleja claramente cuál es una de nuestras prioridades.

A esta apuesta se suman iniciativas como el Plan de Empleo Municipal, la escuela taller, el taller de empleo, el próximo plan agrario estival y numerosos cursos formativos dirigidos a mejorar la capacitación profesional de nuestros vecinos.

Almassora vive un momento de crecimiento y transformación. Contamos con tejido empresarial, con suelo industrial, con capacidad para seguir creciendo y, sobre todo, con personas preparadas y con ganas de progresar. Invertir en empleo es invertir en Almassora. Y en Almassora tenemos claro que el futuro se construye creando oportunidades.

Alcaldesa de Almassora