Carrasco da la espalda la ciudadanía

Gobernar una ciudad no consiste en hacerse fotos, acumular titulares o vivir en campaña permanente. Gobernar significa escuchar a los vecinos y vecinas y dar respuesta a sus problemas. Y cada vez son más los ejemplos que demuestran la desconexión entre las necesidades reales de la ciudadanía y la gestión de Begoña Carrasco en Castelló.

Mientras se destinan esfuerzos a la propaganda, hay cuestiones básicas que no se resuelven. Ahí están los vecinos de la carretera de Ribesalbes YR36, que sufren la falta de recogida de un contenedor de basura, con la consiguiente acumulación de residuos, malos olores y problemas de salubridad. O el deterioro de la acequia del Camí la Ratlla, sin mantenimiento, o la mejora pendiente de la Cuadra Borriolench, pese a los compromisos anunciados.

No son casos aislados. Son ejemplos de una realidad que se repite en distintos puntos de Castelló y que refleja una preocupante falta de atención a los problemas cotidianos de los barrios y las zonas periféricas. Carrasco lo conoce. Desde el Grupo Municipal Socialista lo hemos trasladado reiteradamente en las comisiones informativas: pasan los meses… y siguen los problemas donde estaban.

Los vecinos y vecinas no reclaman grandes obras ni proyectos millonarios. Piden algo más sencillo: limpieza, mantenimiento, servicios públicos que funcionen y una administración que responda cuando surge un problema. En definitiva, piden sentirse atendidos. Porque gobernar no es hacer anuncios. Gobernar es escuchar, y resolver.

Concejala del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló