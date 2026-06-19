Me ha hecho gracia ver como, al estilo de Marilyn Monroe con Kennedy, pero sin delicadeza, ni amor, ni orquesta, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, le ha cantado al presidente Trump el famoso Happy birthday (cumplía años el 14 de junio). Circunstancia que, aun tratando un asunto serio, como es la violación de los derechos humanos y del derecho internacional de Irán, me arrancó media sonrisa. No me pude contener. Me impresionó la imaginación de la española para aprovechar el lugar y el momento, el Parlamento Europeo y el 80 cumpleaños de Trump, para criticar el inexistente y, en consecuencia, vergonzoso papel de la UE en la guerra de Irán y en las inhumanas barbaridades de Oriente Medio y Ucrania. Por lo que pude escuchar, la señora Montero aprovechó el debate de una resolución que celebraba los últimos acuerdos entre EEUU e Irán para echarle en cara, a la señora Kallas, la representante de la UE para los Asuntos Exteriores, que Irán, aún destrozada, puede celebrar que ha ganado, que EEUU no ha ganado nada, pero en última instancia, puede celebrar el cumpleaños de Trump. La cuestión, es, se preguntaba: ¿qué podemoscelebrar los europeos? La respuesta era fácil y cierta: ¡nada! Y es que, los últimos acontecimientos delatan que la UE no cuenta, no tiene papel en la geopolítica. Así es que, por ese camino de no existir, de no ejercer nuestra unidad e independencia, solo nos queda, y así lo hizo la señora Montero, celebrar el cumpleaños de Trump y cantar un Happy Birthday. Lo evidente es que, a pesar de que la intervención pudo parecer histriónica, tenía fundamento. No obstante, al día siguiente vi como la caverna mediática española se olvidó el fondo y acusó a la señora Montero de comunista pedófila.

Analista político