El lobo Zapatero

El lobo actuaba disfrazado de Caperucita Roja, según apunta la investigación sobre las presuntas actividades delictivas de José Luis Rodríguez Zapatero. En la edulcorada versión de los hermanos Grimm (la fábula original la escribió Charles Perrault a finales del siglo XVII), el célebre texto comienza de tal guisa: «Había una vez una adorable niña que era querida por todo aquel que la conociera». La narrativa de los cuentistas alemanes se amolda desde la metáfora a quien fuere «faro moral del socialismo». Por primera vez en la historia democrática de España un expresidente del Gobierno ha declarado ante un juez previo empapelamiento, y en un principio acusado de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Tras el registro de su despacho, propiedad del PSOE, el magistrado del caso Plus Ultra ha abierto pieza separada de la investigación principal ante supuestos delitos fiscal y de contrabando, al encontrar la UDEF de la Policía Nacional un lote de joyas tasado en 1.323.915 euros.

El lobo disfrazado de Caperucita compareció ante el togado José Luis Calama y soltó un soliloquio sobre la honorabilidad personal además de los servicios prestados por la patria. No esclareció nada, como así lo expresó el juez en auto de dicha declaración. Zapatero volvió a mostrar un inquietante síntoma de amnesia. El faro moral del sanchismo pide tiempo para recordar el origen de las millonarias joyas encontradas en su caja fuerte. ¡Insulto a la inteligencia!

Periodista y escritor