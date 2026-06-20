Digitalizar para construir

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes desafíos económicos y sociales de nuestro tiempo. Aumentar la oferta de vivienda asequible exige financiación, suelo y capacidad de gestión. En este último ámbito, la digitalización del urbanismo representa una de las herramientas con mayor potencial transformador.

La legislación vigente establece que los municipios dispongan de sus planes urbanísticos georreferenciados y accesibles mediante sistemas digitales interoperables. Se trata de un paso decisivo para convertir la información urbanística en una infraestructura al servicio del desarrollo económico y de la ciudadanía.

La calidad de la información condiciona la velocidad de las decisiones. Cuando el planeamiento se encuentra disperso entre documentos, modificaciones y archivos de difícil consulta, profesionales, empresas y administraciones destinan una parte valiosa de su tiempo a localizar, verificar e interpretar información. La digitalización libera ese tiempo y permite concentrar los esfuerzos en planificar, proyectar y ejecutar actuaciones.

El efecto económico es evidente. Una información urbanística accesible y actualizada mejora la seguridad jurídica, favorece la inversión y agiliza la toma de decisiones en este ámbito. Cada mes que se acorta en la identificación de suelo disponible, en la preparación de proyectos o en la tramitación de actuaciones acelera la llegada de viviendas, actividad económica y empleo.

Esta transformación ya es posible. No hay excusa. El mercado ofrece soluciones tecnológicas operativas que permiten a los ayuntamientos gestionar digitalmente su planeamiento, sus activos públicos y sus procedimientos urbanísticos. El coste de implantación es asumible y muy inferior al valor económico que genera la reducción de tiempos, la mejora de la gestión y la aceleración de la producción de vivienda.

La vivienda necesita suelo, financiación y tiempo. La digitalización permite aprovechar mejor los tres recursos y constituye en la actualidad una auténtica política económica y social para construir ciudades con mayores oportunidades para todas las personas.

Economista