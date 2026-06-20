Pueblo de película

Con apenas año y medio de rodaje, la nueva Red Nacional de Pueblos de Película ha convocado esta semana su primer Foro, al que no podíamos faltar. Peñíscola, con un patrimonio natural y arquitectónico singular, hace más de un siglo que se estrenó como plató natural de excepción para todo tipo de acciones audiovisuales.

Su excepcional enclave geográfico y su patrimonio arquitectónico la convierten en escenario privilegiado para la atracción de este tipo de producciones, siendo la configuración del casco antiguo en blancos y azules, típicamente mediterránea, y el excepcional estado de conservación de su castillo y murallas, algunos de los atractivos más reconocidos. Peñíscola, como digo, ha sido escenario del rodaje de películas como Calabuch, Los bucaneros del mar Caribe, El Cid, París-Tumbuctú, Mataharis o Fin.

Los flashes no han dejado de apuntar hacia nuestra casi isla en pleno mediterráneo y, en 2014, estrenaba Telecinco la serie rodada en nuestra ciudad, El chiringuito de Pepe, cuya popularidad ha traspasado fronteras y tras registrar audiencias de récord en nuestro país, años más tarde ha podido verse en media Europa y multitud de países de Latinoamérica. Tras ella, la mundialmente conocida Juego de Tronos rodaba en nuestra ciudad parte de su sexta temporada, en 2015, para emitirse en 2016; año en que la serie española El Ministerio del Tiempo, recalaba en nuestra costa para volver a rodar al año siguiente dos capítulos en los que nuestra localidad aparecía en su tercera temporada que se emitía en 2017.

Este mismo año un nuevo regalo, Netflix emite Berlín y la Dama del Armiño, con imágenes espectaculares de Peñíscola en la pantalla, cuyo rodaje se llevó a cabo el pasado año. Nuestro empeño por seguir apostando por la industria audiovisual y convertirla en partner para nuestra promoción turística nos ha traído rodajes de campañas comerciales de marcas internacionales de motor, refrescos o tecnología.

Todos los esfuerzos que hacemos en esta materia están encardinados en una línea estratégica de trabajo que es altamente eficiente, pues los costes son mínimos y el retorno en términos de promoción y notoriedad de la marca Peñíscola son altísimos.

Ser facilitadores de esta interacción, atraer rodajes, hacer de Peñíscola cada vez mejor ciudad plató y ser capaces de poner en valor turístico todo el magnetismo que nuestra tierra tiene para las cámaras es una de nuestras mayores satisfacciones y uno de los más importantes retos.

Compartir este afán con otros pueblos de nuestro país nos emociona, así que larga vida a la red.

Alcalde de Peñíscola