Tres años en plena forma

1099 días, 156 semanas, 36 meses. Este es el tiempo que ha pasado desde que el gobierno que tengo el honor de presidir se puso manos a la obra para darle la vuelta a la ciudad de Castellón. Han sido tres años de dedicación total y absoluta para cumplir con la palabra dada y hacer lo que nuestros vecinos nos encargaron de manera mayoritaria en las urnas y que nos han ido poniendo sobre la mesa gracias a nuestra labor de diálogo y escucha activa, la marca de la casa de este ejecutivo local.

Desde hace tres años, Castellón y sus vecinos tienen un gobierno que sale de los despachos, que pisa la calle y que les mira a los ojos, les escucha y empatiza con sus problemas del día a día. Además, el Ayuntamiento ha vuelto a abrir sus puertas para ser la casa de todos los ciudadanos, sin importar a quién votan, a quién rezan o a quién aman. Los sectarismos han dejado paso a una ciudad abierta en la que se trabaja sin prejuicios para convertirla en el Castellón de todos y con un objetivo prioritario: dotarla de los servicios y las prestaciones para que los vecinos tengan la máxima calidad de vida.

Nos encontramos una ciudad triste, adormecida, que se había instalado en el conformismo y que huía de la ambición. Desde el primer momento nos comprometimos a recuperar la capitalidad perdida, a hacer que el corazón de la ciudad volviera a latir con fuerza y a potenciar el orgullo de ser y de sentirse de Castellón. Tres años después, puedo decir con orgullo que lo hemos logrado y cada vez nos situamos en mejor posición en el mapa nacional e internacional gracias a la potenciación de la cultura, que nos ha convertido en parada de los principales artistas nacionales e internacionales; el turismo en sus diferentes vertientes (familiar, gastronómico, deportivo, de congresos o el incipiente de cruceros); la industria, con nuestro apoyo constante al sector cerámico; el trabajo conjunto con la Autoridad Portuaria de Castellón.

Hemos creado una agenda de eventos de primer nivel a lo largo de los 365 días del año que atrae hacia nuestra ciudad a personas llegadas desde todos los puntos de nuestra provincia e incluso de otras y mucho más allá. Como ejemplo, el Festival del Viento que celebramos hace solo unas semanas y en el que participaron cerca de 50.000 personas que se acercaron a nuestras playas. Un frente litoral que este año ha estrenado una nueva bandera azul en playa del Serradal, perdida hace seis años y que, como nos comprometimos, hemos recuperado para este espacio de nuestra ciudad. Por fin, nuestros tres arenales lucen este distintivo que reconoce su excelente calidad y sus servicios. Una enseña que nunca hubiera tenido que perderse.

Nos mueve pensar a lo grande sin perder la mirada en lo fundamental y esta visión nos ha permitido contar con la confianza de Europa. Y es que, en los últimos tres años, de la mano de la Oficina de Planificación Económica que dirige Carmen Vilanova, hemos conseguido poner en marcha proyectos europeos valorados en más de 30 millones de euros. Me refiero, por ejemplo, al nuevo Mercado Central, que supondrá un revulsivo económico, turístico y dinamizador de la actividad comercial del centro; el Censal Parc, cuyas obras se iniciarán antes de fin de año; el proyecto de crear oasis climáticos en los patios de 18 colegios de la ciudad; la mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, conocido como Perte del agua o la Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

En este caso, logramos trasformar el proyecto del Fadrell, que cerraba a cal y canto 745.000 metros cuadrados del perímetro del centro histórico impidiendo la circulación a los vehículos particulares no autorizados. Gracias al trabajo de los técnicos y la colaboración de la adjudicataria evitamos esta barbaridad, desactivamos las cámaras para que dejaran de multar e incluimos la plantación de casi 500 árboles y plantas en las calles renovadas.

Hacer de Castellón una ciudad más verde es otro de nuestros compromisos cumplidos, con 2.100 árboles más. Al igual que el refuerzo de la limpieza, tras la aprobación de un contrato que suma 389 millones de euros para los próximos 15 años o la mejora de la movilidad mediante una nueva contrata de 180 millones de euros que reforzará y aumentará las líneas, además de renovar los vehículos, sustituyéndolos por otros eléctricos y ecológicos.

También hemos hecho realidad la bajada de impuestos anunciada aplicando el descenso progresivo del IBI hasta alcanzar una reducción total del 10% el próximo ejercicio. Y hemos creado empleo con, entre otros, la oferta que ofrece el Centro Municipal de Formación Tetuán XIV o la propuesta made in Castellón de Formación a la Carta, en la que la colaboración público-privada permite que aquello que estudian las personas que buscan un empleo se corresponda con lo que necesita el mercado, logrando una inserción de hasta el 60% de los participantes.

Nuestra tasa de paro está ya por debajo del 10% (no lo hacía desde 2008), algo que demuestra que a Castellón le sienta bien este Gobierno. Tenemos un año por delante. ¡Seguimos!

Alcaldesa de Castellón