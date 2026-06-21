En la calle Palmeral de Benicàssim, al llegar al cruce con la calle Pobla Tornessa, frente al complejo turístico Orange Park, hay un bache. Y no es un bache cualquiera. Está pegadito a un badén de esos de plástico pensados por el enemigo para limitar la velocidad, lo que lo vuelve aún más peligroso. No es un bache normal. Es el bache de todos los baches. La madre del cordero de los baches. El rey, el sultán, el ayatolá de los baches. Un auténtico rompe ruedas.

Me he puesto en contacto con el concejal de Obras Públicas benicense para denunciarlo y reclamar una solución. Carlos Díaz me ha atendido y respondido que no solo van a arreglarlo, sino que, además, van a reasfaltar toda la calle, junto a otras cinco, añado, por lo que pude leer en una noticia de este mismo diario. Se trata de una obra muy necesaria, pero no la única. En Benicàssim hay muchas calles, callejuelas y callecitas que necesitan ser reasfaltadas. La calle Moncófar es una; La llosa, otra; Xilxes, otra; Jaume Roig, otra; Sant Roc, otra; Joaquín Rodrigo, otra; Vicente Asensio, otra; Maestro Chapi, otra… Y así podríamos estar citando calles hasta que nos dieran las diez y las once.

El plan de reasfaltado de esas seis calles que se va a poner en marcha de inmediato es un buen gesto. El prólogo correcto de una novela que necesita de muchas más páginas. El preludio de una melodía que tiene muchas más notas. Es, en definitiva, algo que se queda muy pero que muy cortito. Es claramente insuficiente. Por eso me atrevo a utilizar esta humilde columna para reclamar a la alcaldesa de Bencàssim, Susana Marqués, un plan de reasfaltado integral del municipio.

Es justo, necesario y urgente.

* Pablo Sebastiá es escritor