Lo que hay detrás del pluriempleo

Las cifras del empleo están consideradas como un claro vector del estado de una economía. Más ocupación equivale a más bienestar. Más actividad, a más estabilidad. Pero hay fenómenos que obligan a matizar ese relato. El aumento del pluriempleo en Castellón precisamente es uno de ellos.

Porque detrás de una economía que genera trabajo puede esconderse otra realidad menos visible: que un solo empleo ya no siempre basta. Cuando cada vez más personas necesitan complementar ingresos, ampliar jornadas o encadenar actividades para mantener un determinado nivel de vida, el crecimiento económico deja de percibirse como una mejora tangible. El dato adquiere especial relevancia porque se concentra en sectores que sostienen buena parte de la actividad cotidiana del territorio. Ámbitos esenciales para el consumo, el turismo o los servicios que mantienen capacidad de contratación, pero donde persisten dinámicas laborales que dificultan la estabilidad y limitan la capacidad adquisitiva.

El debate, por tanto, no debería centrarse únicamente en cuántos puestos de trabajo se crean, sino en qué tipo de empleo se está consolidando. Durante años, el objetivo ha sido generar actividad y reducir el desempleo. Hoy el desafío parece otro: conseguir que trabajar garantice suficiente capacidad económica sin necesidad de multiplicar ocupaciones.

Por otro lado, existe además un riesgo añadido: asumir esta realidad como una nueva normalidad y convertir la capacidad de compatibilizar varios trabajos en una virtud del mercado laboral. La flexibilidad y la diversificación pueden ser oportunidades cuando responden a decisiones personales o profesionales, pero dejan de serlo cuando se convierten en una condición necesaria para llegar a fin de mes o sostener expectativas básicas de estabilidad y progreso.

Ya no se trata de cuestionar el esfuerzo ni la flexibilidad de quienes optan por diversificar su actividad profesional., tampoco de convertir el pluriempleo en sinónimo automático de precariedad. Pero sí es importante reconocer en todo caso que, cuando deja de ser una excepción y gana peso como tendencia, aparece una señal que merece prestarle atención.

Castellón mantiene capacidad para crear empleo y sostener su tejido productivo. Los datos que se ofrecen de forma periódica así lo demuestran. La cuestión es si ese avance está llegando con la misma intensidad a las condiciones de vida. Porque una economía realmente fuerte no es la que obliga a trabajar más horas en distintos lugares, sino la que permite vivir con suficiencia desde una sola ocupación. Realmente, el reto de fondo ya no es solo crear empleo, ni siquiera únicamente mejorar salarios, sino reconstruir una idea de estabilidad laboral que permita proyectar decisiones personales y económicas con cierta previsibilidad. Porque detrás de cada contrato laboral hay también consumo, vivienda, natalidad o capacidad de retener talento.

Así, podría decirse que el desafío que tenemos por delante trasciende al mercado laboral y alcanza al propio modelo económico. Generar actividad sigue siendo imprescindible, pero ya no suficiente. El siguiente paso consiste en convertir ese crecimiento en condiciones de vida más sólidas, porque el éxito de una economía no se mide únicamente por cuántas personas trabajan, sino por cuántas pueden vivir razonablemente de su trabajo.