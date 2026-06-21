Retos actuales y futuros en la calidad del aire de España

La crisis del 2008-2014 supuso un parón en muchas políticas ambientales de la UE, entre ellas las relacionadas con la calidad del aire, primera causa ambiental de impactos sobre la salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así, la primera directiva específica de calidad del aire (1999/30/CE), hace ahora 27 años, estipulaba que en 2010 entraría en vigor como valor límite el valor guía anual de la OMS para partículas inferiores a 10 micrómetros (PM10) de 20 microgramos por metro cúbico (µg/m3), sustituyendo los 40 µg/m3 (publicado en 1999 y con obligado cumplimiento desde 2005). En 2008 se emitió la Directiva CAFE (Clean Air For Europe, 2008/50/CE) que prorrogó este valor límite, y se propuso su revisión en 2013, pero esta se aplazó de nuevo al 2020, y el COVID-19 la retrasó finalmente al 2024. En efecto, la nueva Directiva de Calidad del Aire Ambiente (UE) 2024/2881, para PM10, fija a partir del 1 de enero de 2030 lo que la primera directiva proponía para 2010 (con 20 años de retraso). Así pues, o las políticas ambientales propuestas en 1999 eran demasiado optimistas, o bien, el «fum o fam» presente en el subconsciente de muchas administraciones frenó la valentía de las mismas. Hace décadas que se utiliza el concepto de sostenibilidad, que entre otras cosas engloba el terminar con la «fam» sin el «fum». Quizás ahora la sociedad tiene más conciencia de que la economía y el medio ambiente no se oponen, e introducir criterios de sostenibilidad puede crear nichos de negocio y trabajo mejorando la calidad de vida, tanto a nivel ambiental como social.

Nos debe alegrar este planteamiento de reducción de la contaminación, y con ello de la disminución de su impacto en la salud de los europeos. Actualmente, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) considera que en la EU-27 se producen anualmente alrededor de 200.000 muertes prematuras atribuibles a la contaminación atmosférica, y que estas en 1990 alcanzaron 1.000.000. Así, la mejora de calidad del aire en Europa ha permitido reducir en un 80% este impacto sobre la salud.

A pesar de esta mejora, la OMS publicó las nuevas guías de calidad del aire en septiembre de 2021, y redujo marcadamente los valores guía (que no deben superarse) en base a las nuevas evidencias científicas, que indican que el impacto sobre la salud se produce a niveles mucho más bajos de lo que se suponía en 2005 (según las anteriores guías). Así, para PM2.5, el contaminante con mayor impacto sobre la salud, la directiva en vigor establece un valor límite de 25 µg/m3 de media anual, la OMS en 2005 proponía no superar 10 µg/m3, mientras que en 2021 se redujo a 5 µg/m3. En este contexto, la nueva directiva fija para 2030 un valor límite de PM2.5 de 10 µg/m3. Situaciones similares de reducción de los valores límite se dan para otros contaminantes, como los óxidos de nitrógeno o el ozono troposférico, por lo que el cumplimiento de los nuevos valores plantea desafíos especialmente relevantes para las grandes ciudades y áreas industriales. En ellas, el cumplimiento de los nuevos estándares exigirá una transformación significativa de las políticas de control de emisiones.

Con la nueva directiva, los estados miembros de la UE han de informar a la Comisión Europea si van a poder cumplir dichos objetivos en 2030, o, por el contrario, si aun aplicando todas las medidas consideradas «razonables y proporcionadas» no van a poder, y por tanto solicitan una prórroga de los plazos de cumplimiento. El problema aquí reside en cómo se interpreta el concepto de medidas «razonables y proporcionadas». Puede darse el caso de que algunos de los Estados miembros del norte y centro de la UE consideren «razonables y proporcionadas» medidas y políticas de calidad del aire que no sean consideradas como tales por las administraciones de los países del sur y del este de la UE. Con ello, existe el riesgo de dividir Europa en dos partes con diferente grado de protección de la salud de sus ciudadanos en lo que respecta a la calidad del aire.

En este contexto, la UJI ha organizado un nuevo seminario (lo viene haciendo bienalmente desde 2022) sobre la calidad del aire en España, con formato de curso de verano, en el que la comunidad científica, los gestores (Ministerio, comunidades autónomas y grandes ciudades) y expertos en calidad del aire nos hemos encontrado nuevamente para debatir y aprender mutuamente sobre las causas y las medidas a adoptar para reducir la contaminación. Una parte de la edición del curso de 2026 se ha centrado en profundizar en el significado de «razonables y proporcionadas» en relación con las medidas que habrán de adoptarse para alcanzar los objetivos de 2030.

* Xavier Querol (IDAEA-CSIC) y Eliseo Monfort (UJI-ITC)