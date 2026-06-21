Opinión | Paraules de vida
Seguim!
Estimats germans i germanes en el Senyor:
Quan ens acostem al final d’un curs pastoral, és bo aturar-nos un moment per donar gràcies a Déu per tot allò que ha anat sembrant enmig nostre. Ho fem amb gratitud, tot caminant junts plens d’esperança, perquè la missió continua. Com m’agrada recordar sovint: SEGUIM!
Ara fa gairebé un any, després del treball de consulta i discerniment realitzat a la nostra diòcesi, vam identificar tres prioritats evangelitzadores: impulsar el primer anunci i la iniciació cristiana; potenciar l’acompanyament espiritual i vocacional; i crear una escola d’agents de pastoral.
Durant aquest curs hem dedicat una atenció especial a la primera d’aquestes prioritats. Ho hem fet convençuts que tota renovació pastoral comença per un encontre viu amb Jesucrist Ressuscitat. Les jornades de formació sobre el primer anunci i l’acompanyament d’infants, joves i adults a càrrec dels responsables de l’Acció Catòlica General (ACG); les reflexions sobre les parròquies missioneres; la presentació del Document Final del Sínode; les reunions amb els mossens dels set arxiprestats concretant com impulsar tot plegat; els recessos diocesans d’Advent i de Quaresma; la trobada de delegats diocesans per coordinar millor el treball pastoral del proper curs… són algunes de les iniciatives que ens han ajudat a avançar en aquest camí compartit.
Vull destacar també el treball que haurà d’impulsar la Delegació Diocesana de Catequesi i el Servei Diocesà del Catecumenat d’Adults durant el proper curs. Després del discerniment realitzat sobre els itineraris d’iniciació cristiana, arriba ara el moment de concretar i coordinar aquest camí a les nostres parròquies, amb la implicació dels catequistes i de les comunitats cristianes. És una tasca important per al futur evangelitzador de la nostra diòcesi.
Un altre signe esperançador d’aquest camí és el primer grup de persones de la nostra diòcesi que ha participat en el recés de Primer Anunci Quatre40 de l’ACG a Madrid. Aquesta experiència tindrà continuïtat, si Déu vol, en el primer recés Quatre40 que es farà a la nostra diòcesi el proper mes de novembre. Que aquesta experiència sigui llavor de molts altres fruits espirituals a la nostra diòcesi.
Donem gràcies pel camí recorregut i dirigim ja la mirada cap al curs vinent. Les tres prioritats evangelitzadores continuaran plenament vigents, però voldrem posar un accent especial en la segona: l’acompanyament espiritual i vocacional. Necessitem comunitats que ajudin les persones a créixer en la seva relació amb el Senyor, a discernir la seva vocació i a descobrir el lloc concret que Déu els confia dins la seva família, la seva parròquia i la missió de l’Església. El primer anunci ens posa en camí; l’acompanyament ens ajuda a perseverar-hi.
Per això us convido a continuar pregant, participant i col·laborant en aquest camí diocesà. Donem gràcies pels fruits d’aquest curs i encomanem al Senyor tot allò que ens disposarem a viure a partir del setembre. SEGUIM!
* Sergi Gordo Rodríguez és bisbe de Tortosa
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