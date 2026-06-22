Montanejos sonríe con el PP

Este pasado viernes, la presidenta de la Diputación de Castellón nos visitó para presentar un proyecto que ha transformado las Alquerías de Montanejos. Las eras se han cubierto de un manto cerámico humanizando un espacio que pone en valor nuestro pueblo.

Este proyecto, que ha supuesto una inversión de 253.125 euros, no es el único que hemos aplaudido. Porque en su visita, Marta Barrachina nos ha dado otra grandísima noticia: la Diputación financiará un aparcamiento para ampliar el estacionamiento que tanto necesitamos, sobre todo, en verano.

Para desarrollar esta infraestructura, la política que cumple y que abandera el PP con Marta Barrachina, se destinarán 160.000 euros. Con hechos, porque llevamos muchos años escuchando promesas del PSOE para resolver este problema pero que luego se quedan en eso, palabras.

Y como en política no existen casualidades, no está de más recordar que desde que el PP gobierna la Diputación —5 de julio de 2023— el equipo de gobierno socialista no ha dejado de disparar contra una institución que ha invertido más de 1.181.000 euros en Montanejos.

En la vida en general, así como en la política en particular soy de los que entre prometer y cumplir, me quedo con cumplir. No entiendo otra manera de ser ni de actuar. La manera en la que, si los vecinos así lo consideran, dentro de menos de un año nos permita disfrutar de un nuevo modelo de gestión y coordinación, que asegure más y mejores recursos, servicios y oportunidades. En definitiva, un cambio. Vayamos a ello.

* Laureano Sandalinas es portavoz del PP en Montanejos