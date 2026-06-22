Opinión | A fondo
Pensar en la Vall de 2035
Vivim en una època en què tot ha de ser immediat. Les xarxes socials, els titulars i fins i tot el debat públic ens acostumen a pensar en el curt termini. En què passarà demà. O la setmana que ve. Però governar una ciutat exigix mirar molt més lluny. Una de les coses més difícils és prendre decisions que potser no es veuran completament fins d'ací a deu o quinze anys.
Per això estos dies hem presentat el Pla CREIX, una estratègia que a primera vista pot no cridar massa l’atenció, però que és una de les decisions més importants que podem prendre per al futur de la Vall d'Uixó. Quan incorporem patrimoni públic no estem comprant només un solar o un immoble. Estem comprant possibilitats. I la ciutat està guanyant capacitat per decidir com vol ser demà.
Durant massa anys va passar justament el contrari. Es van vendre espais que eren de tots els vallers i valleres. Es va perdre patrimoni municipal important. Inclús alguns espais emblemàtics, com el mercat vell o l’antiga casa del poble, els dos ubicats molt prop de l’ajuntament. Aleshores es va actuar pensant en resoldre problemes immediats sense preguntar-se quines oportunitats estaven hipotecant per al futur.
Nosaltres hem decidit fer el contrari. Des de 2015 hem apostat per recuperar patrimoni públic, protegir-lo i ampliar-lo. Ho hem fet amb edificis també emblemàtics com l'antiga seu de la Schola Cantorum, al costat de l’edifici de l’ajuntament. Ho hem fet amb la Torre de Benissahat, que hem rehabilitat en una primera fase. I ara ho fem amb el Pla CREIX, incorporant més de 11.500 metres quadrats de sòl i immobles al patrimoni municipal.
A això cal sumar la recent donació de huit solars procedents de la SAREB per part del Govern d'Espanya. Entre unes actuacions i altres, la Vall incorporarà més de 20.000 metres quadrats de patrimoni públic. Pot semblar una xifra. Però és molt més que això. És sòl per a futures zones verdes. És espai per a equipaments públics. És marge per a desenvolupar polítiques d'habitatge. És capacitat per a continuar transformant barris i construir oportunitats.
En resum, és futur. Les ciutats no es transformen només amb grans obres. També es transformen amb planificació. Amb una idea clara de cap a on es vol anar. Amb decisions que no sempre generen un titular immediat però que condicionen en positiu les pròximes dècades. I este Pla de Conservació i Regeneració d’Espais d’Interés i Expansió Urbana és el clar exemple d’eixe projecte de ciutat que tenim i que ja hem posat en marxa en estos onze anys.
La Vall està vivint una etapa de transformació molt important gràcies als fons europeus, a les inversions que estan en marxa i als projectes que ja són una realitat. Però seria un error pensar que tot acaba ací. De fet, el veritable repte és el contrari: preparar què vindrà després. Per això estem actualitzant l'Agenda Urbana. Per això redactem el primer Pla Municipal d'Habitatge. Per això incorporem patrimoni públic. Per això volem escoltar la ciutadania i decidir conjuntament quins usos necessitarà la Vall dels pròxims anys.
En definitiva, preparar el futur i no conformar-nos. Si alguna cosa hem aprés en estos onze anys és que les ciutats que avancen no són les que esperen oportunitats. Són les que es preparen per a aprofitar-les quan arriben. Perquè quan ix una oportunitat de finançament ja has de tindre la feina feta, no posar-te en eixe moment a pensar perquè faràs tard. Hem demostrat en els últims anys que planificar la ciutat que volem ha sigut un encert.
Per això hem gestionat i estem gestionant quasi vint milions de la Unió Europea, mitjançant els fons Next Generation EU. Ara, quan pensem en la Vall de 2035, pensem en la Vall que deixarem als nostres fills i filles, a les properes generacions. Serà una ciutat amb més oportunitats, més patrimoni públic, més qualitat de vida i més capacitat per decidir el seu propi futur.
Tot això no es construeix d'un dia per a un altre. Es fa pensant a llarg termini. I nosaltres tenim el bagatge d’haver complit en estos onze anys, d’haver fet possibles projectes dels quals es parlava des de feia dècades però mai arribaven. Hem anat més enllà de resoldre els problemes del dia a dia, preparant la ciutat per a tot allò que encara ha de vindre. Pensant en les famílies que viuran a la Vall d’ací a deu o vint anys i, sobretot, en els joves que hui estan estudiant i demà voldran construir el seu projecte de vida a la Vall.
Per a construir futur no només calen obres. Cal cuidar el que tenim, cal planificar, cal imaginar i, per què no, també somniar. No hem de conformar-nos. Hem de marcar el nostre propi camí. I en això estem, preparant la Vall de 2035 en 2026.
* Tania Baños és alcadessa de la Vall d'Uixó
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