El temido gobierno de los justos

Puedo presumir de ser el periodista que ha escrito las cosas más duras sobre José Luis Ábalos, pero no ya cuando había caído en la ruina, sino empezando el mismo día en que Pedro Sánchez lo encumbró. Porque lo conozco y sabía cómo iba a acabar. Pero de la misma manera que señalé que era un personaje sin principios cuando muchos de los que hoy le machacan le rendían pleitesía allá por donde pasaba; con la misma claridad, digo, tengo que opinar ahora que los 24 años de prisión a los que le ha condenado el Tribunal Supremo son tan desproporcionados que sólo pueden ir en descrédito de los magistrados que firman la sentencia. A los que nadie puede corregir en España, es cierto, salvo ejercicios de alambique del Tribunal Constitucional que, de producirse, también irían en detrimento del conjunto de los jueces españoles y del propio Constitucional. Pero a los que sí puede enmendarles la plana Europa. Por enésima vez.

A Eduardo Zaplana, expresidente de la Generalitat Valenciana, exministro de Trabajo, exministro portavoz del Gobierno, exportavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, exalto cargo directivo de la primera multinacional española, Telefónica, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le condenó a diez años de prisión por una serie de delitos que al menos le reportaron, según consta acreditado, diez millones de euros, delitos cometidos cuando desempeñaba cargos en la Administración. La Fiscalía había pedido 17 años. Zaplana pasó 9 meses en prisión por orden de la juez que instruyó su caso y a pesar de que padecía una grave enfermedad, motivo por el cual muchos, entre ellos el que suscribe, pedimos su excarcelación hasta que hubiera un fallo judicial. Pero ahora que ya lo hay espera plácidamente en su casa a que el Supremo resuelva el recurso que ha presentado y de vez en cuando concede entrevistas.

Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno y exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), fue condenado a algo menos de cinco años de cárcel por tres delitos que habrían supuesto un fraude a las arcas públicas de ocho millones de euros. El fiscal pedía 63 años de cárcel. Cumplió dos. Y ha publicado un libro donde culpa de todos sus males a policías, fiscales y jueces conchavados (más bien, dirigidos) por Mariano Rajoy.

En el caso de Ábalos, el Supremo estima que el fraude por las mascarillas podría haber reportado a la trama que ha sido juzgada algo menos de medio millón de euros. La condena ha sido de 24 años de cárcel para el exministro y de 19 para su correveidile. Los mismos que pedía el fiscal, que en esta ocasión ha tenido el éxito que no tuvo en sucesos anteriores. El cómplice necesario para la comisión de los delitos por los que han sido juzgados, el empresario Víctor de Aldama, se va de rositas: ni entrará en la cárcel ni resarcirá de lo escaqueado al erario público con el pago de una multa, porque el tribunal, tan generoso con lo que no es suyo sino de todos, se la condona.

España arrastra desde la transición un problema con el Poder Judicial, uno de los tres pilares clásicos que sustentan el edificio democrático. Y es que es el único que no puede responder a la pregunta de quién controla al controlador. Del Ejecutivo debe encargarse el Legislativo y, en todo caso, si no lo hace estamos los ciudadanos cada cuatro años para decidir con nuestro voto a quién premiamos y a quién castigamos. Pero en el caso de los jueces, su poder omnímodo está cada vez más fuera de control. Discrepo de los que piensan que hay una conspiración judicial para acabar con el “sanchismo” y abrirle paso al PP. Esa puede ser la consecuencia, pero no es la verdadera cuestión. Lo que cada vez estamos notando más los legos que, sin embargo, llevamos décadas leyendo sentencias, es que hay un empoderamiento de los jueces como jamás habíamos visto. Deberíamos preocuparnos, porque ya los clásicos rogaban a los dioses que nos libraran del gobierno de los justos. Nada da más miedo.