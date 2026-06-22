El trabajo bien hecho acaba dando frutos

La política tiene muchas formas de ejercerse. Está la política del titular fácil, la de la protesta permanente y la del ruido constante. Y está también la política menos visible, la que exige horas de trabajo, reuniones, viajes, informes, alegaciones y conversaciones que muchas veces pasan desapercibidas. La que rara vez ocupa una fotografía, pero que acaba dando resultados.

Esta semana hemos recibido una noticia esperanzadora para nuestra industria cerámica. La Unión Europea ha abierto la puerta a revisar los criterios que amenazaban con penalizar gravemente a un sector estratégico para nuestra provincia y para municipios como Onda. No es la solución definitiva. Queda camino por recorrer. Pero sí supone un paso importante en la dirección correcta.

Nada de esto ocurre por casualidad. En el Ayuntamiento de Onda han sido meses de trabajo constante. Viajes a Bruselas para reunirnos con representantes de la Comisión Europea y eurodiputados. Reuniones con empresarios y asociaciones del sector. Jornadas empresariales, alegaciones, artículos, ponencias y encuentros de trabajo. También la visita de representantes europeos a Onda para que pudieran conocer de primera mano la realidad de nuestra industria y entender los retos a los que se enfrenta.

Siempre con el mismo mensaje: la transición ecológica es necesaria, pero debe ser compatible con el mantenimiento de la actividad industrial, el empleo y la competitividad de nuestras empresas. No podemos exigir más a quienes ya cumplen con los estándares más exigentes mientras compiten con productos fabricados bajo reglas mucho menos estrictas.

Hemos defendido que la descarbonización debe avanzar al ritmo que permitan la tecnología y las alternativas energéticas reales. Hemos pedido reglas justas para todos y hemos reclamado que las decisiones que se adopten en Bruselas tengan en cuenta la realidad de los territorios industriales.

Por eso es importante que Europa empiece a actuar. Porque detrás de cada fábrica hay trabajadores, familias y proyectos de vida. Porque detrás de cada decisión regulatoria hay empleo, inversión y oportunidades.

Esta es la política útil en la que creemos. La que trabaja donde corresponde, en el lugar donde se toman las decisiones. La que prioriza los resultados frente al ruido. Trabajo, coherencia y constancia. Paso a paso.

Porque el trabajo bien hecho acaba dando sus frutos. Siempre.

* Carmina Ballester es alcaldesa de Onda