Opinión | LA RÚBRICA
La dignitat de les pensions
Juny és mes de paga extraordinària i enguany arribarà amb la retribució més alta de la història per als 135.000 pensionistes de Castelló, amb una mitjana de 2.800 euros. És una bona notícia, perquè dona tranquil·litat i fa més fàcil la vida de qui té tot el dret a gaudir-la després d’haver contribuït durant dècades a construir un país millor.
Eixe deute amb una generació poderosa l’hem volgut saldar els socialistes amb decisions fermes, com recuperar la revalorització de les pensions d’acord amb l’IPC i garantir, així, que cap persona perda poder adquisitiu.
Cal recordar-ho tantes vegades com siga necessari. La reforma de les pensions de Rajoy va ser una de les majors bufetades contra la dignitat de la gent major, perquè va condemnar les seues pensions a pujades del 0,25%. Avui això no pot tornar a passar gràcies al blindatge legal de l’actualització automàtica. Però convé no abaixar la guàrdia. Una majoria de PP i Vox podria canviar la llei i tornar a tractar les pensions com una despesa que cal retallar. Per a nosaltres són drets, però també una injecció econòmica que sosté el comerç, els mercats i els serveis dels nostres pobles.
Les pensions no milloren soles. Depenen de qui governa i de les prioritats que defensa. PP i Vox han votat contra mesures que garantien la seua revalorització, mentre el Govern d’Espanya les ha protegit i reforçat. La diferència es veu a final de mes.
Defendre unes pensions públiques, dignes i suficients és reconéixer tota una vida de treball i garantir que envellir no comporte empobrir-se, sinó viure amb seguretat, autonomia i tranquil·litat. Eixa és la política que val la pena. I la defendrem sempre.
Diputada provincial del PSPV-PSOE
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