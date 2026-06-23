Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
L’antoixa de l’angoixa
Tot està escrit i sembla que tot es reedita. Al llarg de la història un nombre important de mites i històries ens demostren que voler governar poders que no podem o sabem manejar ens pot portar al desastre més clamorós. El meu avi Pepe, tenia un garroferal al Racó de Figueta. A l’època de la collita tota la família pujàvem a collir-les, el camí pujava pel costat del barranquet.
Quan tenia 10 o 11 anys, pujant a la finca, se’m va entoixar portar el carro, els oncles no volien, però tant vaig insistir que finalment em van deixar els ramals de l’haca. Encara no havíem anat uns docents metres, l’haca, el carro i el carreter, s’enfilaren cap a la torrentera. És clar, que no estava capacitat per a dominar el que tenia entre mans i si no és pels oncles, haguérem acabat dins la torrentera sense carro ni haca i pot ser sense l’encabotat xiquet.
Sense pensar-ho es va reproduir, de forma rústica, el mite grec de Faetó, fill d’Hèlios: el Sol. El xicot es va entossudir (com jo), en voler portar el carro del sol, i tant va insistir que finalment son pare li va donar els ramals. Per ser un maldestre, els cavalls es van desbocar i sortiren de la ruta, no sabia dominar-los i va perdre el control. El sol, va baixar massa, i la vegetació es va assecar, convertint en desert la major part d’Àfrica: el Sàhara. Finalment, Zeus (com els meus oncles) el va fer caure del carro.
La historieta i el mite, torna a reproduir-se en els personatges Trump, Netanyahu i Putin, que s’han posat dins del carabassot imposar la llei de la força per damunt de qualsevol raó. Els seus pares (els electors), els han donat el caprici de conduir el carro i un poder desfermat sobre la vida. Quan l’enorme poder de controlar el carro és posseït per una persona, esta es corromp es torne supèrbia i plena de cobdícia la desboca. Tenim exemples en la història: Stalin, Hitler, Franco. Però la culpa no és d’una iniciativa individual el poder sempre brolla de la cooperació. El culpable en el mite fou Hèlios, en la historieta, els oncles i en l’edat contemporània els electors, tots incapaços de sospesar els seus propis actes, el carro amb els cavalls desbocats van al desastre amb Trump, Netanyahu o Putin, algú haurà de baixar-los del carro.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra un emblemático bar donde se tiraban las mejores cañas de Castelló
- Crimen de Almenara: la custodia de los hijos del fallecido y su exmujer había provocado discusiones con intervención policial
- La Iglesia diocesana suma seis nuevos sacerdotes para Castellón tras años de formación y discernimiento
- De TikTok a abrir una tienda única en un pueblo de Castellón: “Hemos recibido mucho cariño de la gente”
- El pueblo medieval más bonito de Teruel está a diez minutos de Castellón y tiene un castillo del siglo XIII
- Circula en redes la que podría ser la nueva camiseta del CD Castellón para la temporada 2026/27 (y el nuevo patrocinador)
- Novedades en el crimen de Almenara: el juzgado ordena prisión para el detenido
- El regreso a las aulas en el colegio Escuelas Pías de Castelló 50 años después