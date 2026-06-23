Un mensaje de paz y humanidad

El próximo lunes 29 de junio, a las 19.00 horas, el Teatro Alcázar de Nules acogerá una nueva cita del ciclo Ágora Nules. En esta ocasión nos acompañará el padre Ángel para hablar de dos heridas muy presentes en nuestra sociedad: la inmigración y la soledad no deseada.

No son asuntos lejanos ni abstractos. Detrás de cada palabra hay rostros, historias y silencios. Hay personas que han dejado su tierra buscando una oportunidad, familias que han atravesado guerra e incertidumbre, y también vecinos que viven rodeados de gente pero se sienten profundamente solos. A veces creemos que estos problemas pertenecen a otros lugares o a otras vidas, hasta que descubrimos que también están aquí, en nuestra tierra.

Una sociedad se mide por su capacidad para mirar de frente lo que incomoda. Nules siempre ha sabido ser un pueblo abierto, trabajador y solidario. Por eso, escuchar al padre Ángel es una oportunidad para pensar juntos qué tipo de comunidad queremos construir: una que levanta muros o una que tiende la mano; una que se resigna ante la indiferencia o una que entiende que nadie debería sentirse invisible.

Ágora Nules nació precisamente con ese espíritu: abrir espacios de reflexión serena, de diálogo y de encuentro. En tiempos de enfrentamientos diarios, hace falta detenerse. En tiempos de respuestas rápidas, conviene escuchar a quienes han dedicado su vida a acompañar a los más vulnerables. La inmigración exige humanidad y responsabilidad. La soledad no deseada reclama cercanía, redes vecinales y una mirada más atenta. Ambas cuestiones nos interpelan como ciudadanos y como personas.

Invito a todos los vecinos y vecinas de Nules, y de nuestra provincia, a asistir a esta conferencia. No se trata solo de llenar un teatro, sino de llenar de sentido una conversación necesaria. El lunes 29 de junio tenemos una cita con la reflexión, con la sensibilidad y con el compromiso. A las 19.00 horas, el Teatro Alcázar será de nuevo una casa común para pensar Nules desde lo que más importa: las personas. Asistir también es una forma sencilla de decir que estos temas nos importan y Nules quiere seguir siendo un lugar con alma.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista