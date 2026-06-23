Es noche de San Juan

Hay noches que, de manera especial, forman parte de nuestra memoria, pues son noches que no necesitan demasiadas explicaciones porque todos sabemos lo que significan, y la noche de San Juan es una de ellas. En Benicàssim, sin ir más lejos, es el momento en el que miles de personas se acercan a nuestras playas para despedir la primavera y dar la bienvenida al verano, para compartir risas, abrazos, deseos mágicos, pero sobre todo para experimentar esa sensación tan especial que produce contemplar el Mediterráneo bajo la luz de la luna, mientras se espera la llegada del primer amanecer del solsticio.

Es una celebración que une generaciones, donde los más pequeños juegan en la arena mientras los mayores recuerdan cómo vivían ellos esta misma noche hace décadas. Donde los amigos se reúnen alrededor de una cena improvisada y las familias encuentran en la playa el mejor escenario para disfrutar juntas de una tradición que sigue muy viva, guardando imágenes que siempre recordarán y que representan lo mejor del carácter y espíritu mediterráneo que tanto nos caracteriza. Pero, precisamente porque es una noche tan especial, también es una noche que nos invita a reflexionar.

Benicàssim tiene el privilegio de contar con uno de sus mayores tesoros a pocos pasos de casa, con siete kilómetros de playas que cada año atraen a miles de visitantes. Unas playas que son sinónimo de calidad de vida, de turismo, de naturaleza y de una forma de entender el territorio y que, sin lugar a duda, son nuestra mejor carta de presentación.

Quienes nos visitan durante la noche de San Juan saben que viven mucho más que una fiesta, porque descubren un destino turístico acogedor con una oferta cultural, deportiva y gastronómica, que va mucho más allá del verano y perciben un municipio que ha sabido crecer sin perder su esencia, y que encuentra en el mar una parte fundamental de su identidad.

Cuidar lo que tenemos y proteger lo que queremos es una responsabilidad de todos y, precisamente, en una fecha tan especial como la noche de San Juan, conviene recordar que la verdadera magia no está solo en pasarlo bien, en saltar las olas, en pedir un deseo o en contemplar el hipnótico resplandor de las hogueras junto al mar, sino también consiste en conseguir que, al finalizar la noche, cuando el sol vuelve a salir, nuestras playas sigan limpias, cuidadas y preparadas para que vecinos y visitantes puedan seguir disfrutando.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Benicàssim trabajamos este año junto al proyecto Libera, una iniciativa de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, en una campaña de concienciación ciudadana pensada para quienes elijan nuestras playas en la noche de San Juan, porque el Ayuntamiento pone los medios con un refuerzo especial de limpieza, contenedores, organizando el dispositivo necesario, pero la playa debe ser cuidada entre todos y, para lograrlo, necesitamos que cada persona haga su parte recogiendo sus residuos para que, la única huella que dejemos esa noche sea la del respeto al entorno, no la de los residuos abandonados en la arena que acaban en el mar.

Conseguirlo está al alcance de cada uno de nosotros, recogiendo y separando los residuos, depositándolos en los contenedores, no dejando plásticos, botellas de cristal ni colillas en la arena. También está en respetar las zonas protegidas y seguir las indicaciones de seguridad. Todo son gestos sencillos que, cuando los hacemos, entre todos, marcan una diferencia enorme porque el civismo nunca estropea la fiesta, al contrario, la hace posible.

En Benicàssim ya hemos demostrado que sabemos organizar grandes eventos y recibir a miles de personas con hospitalidad. Lo hacemos durante los festivales de música, en las competiciones deportivas y en tantas citas multitudinarias que a lo largo del año se celebran llenando de vida nuestro municipio. Y el éxito de cada evento y de la calidad de vida que disfrutamos en Benicàssim, también depende del comportamiento responsable de quienes disfrutamos de cada celebración.

Y si la noche de San Juan nos recuerda que el verano comienza compartiendo un espacio único, tomemos conciencia de que compartir significa también respetar. Respetar a quien está a nuestro lado, a quienes trabajan durante toda la noche para garantizar la seguridad y a quienes, antes de que salga el sol, garantizan la limpieza de unas playas que hacen posible que Benicàssim siga siendo uno de los destinos más apreciados del Mediterráneo.

Quizá el mejor deseo que podamos pedir este sea que sepamos conservar aquello que ya tenemos para que dentro de muchos años podamos seguir reuniéndonos en esta misma orilla, contemplando el mismo horizonte y sintiendo el mismo orgullo de vivir, o visitar, un lugar único y que entiende que celebrar y cuidar, pueden ir siempre de la mano.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora