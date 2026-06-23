Opinión | PECES DE CIUDAD
Sobreviviendo bajo la calima
Los primeros rayos de sol ya anunciaban el pasado domingo la bruma, la calima que acompaña cada día y su bochorno. El Parque Ribalta se desperezaba emitiendo los vapores de otra noche tropical. Paseo por los recodos de este parque nada estimado ni cuidado. Recuerdo a cada paso la presencia de mi perro Pancho y sus torpezas con la artrosis a cuestas, trastabillando constantemente, mirándome con pesar pero con alegría.
Ahora camino sola, triste, perezosa, respirando profundamente el aroma de los amaneceres, los primeros cantos de los pajarillos que comienzan su vuelo de rama en rama. El Parque Ribalta se convierte en un refugio necesario, preciso. Voy desprendiendo las emociones con cada paso, suspirando por un nuevo día que sumará las mismas noticias, la ola de calor, las persecuciones y acoso a la esposa del presidente del Gobierno de un juez desesperado, las barbaridades e incitación al odio de un jugador del equipo futbolístico de Sabadell, el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán al no cumplir Israel su acuerdo y seguir bombardeando y asesinando a inocentes en Líbano, el todopoderoso fútbol y su Mundial que nos invade todo el día, avasallando las ondas de los medios audiovisuales.
Les escribo en domingo, el día del solsticio de verano, habitando en una ciudad silenciosa, el centro urbano está desierto, sin vida. Tan solo el paso del TRAM cargado de gentes que corren hacia las playas, de familias armadas con sombrillas, bolsas enormes, neveras portátiles, niñas y niños que corretean nerviosos con sus flotadores, cubos, palas... Es el primer domingo de verano y hoy es la Nit de Sant Joan. Disfruten de la noche más larga, pidan todos los deseos, mojen sus pies y salten las hogueras. Disfruten como si no hubiera un mañana.
Periodista
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