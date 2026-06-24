Opinión | A FONDO
Castelló li guanya el pols a Sánchez
Els castellonencs van votar un govern que resolguera els seus problemes. Ho van fer amb una majoria absoluta en les urnes que urgia un canvi en les polítiques. Passar de servir a unes sigles per a donar suport a un projecte que donara servici a la gent. La gestió compromesa amb vocació de servici públic.
Des que eixes urnes van parlar, treballem per a complir el nostre propòsit. Gestionar i impulsar. Projectar la millor província. Perquè eixa és la terra que som. Castelló.
I en eixe afany per resoldre, exigim des de fa molt de temps al Govern d’Espanya que desbloquege unes regles fiscals injustes que Pedro Sánchez ens imposa.
Amb una Diputació sanejada i amb estalvis, que té deute zero, cap sentit tenia que el PSOE ens emmordassara. Perquè negant-nos l’ús dels nostres recursos negava als nostres ciutadans les oportunitats que a pols s’han guanyat.
Esta defensa a ultrança dels drets de la nostra província és la que hui s’exercix amb orgull i amb bandera. La que ha deixat arrere una etapa de servilisme que només pensava en les sigles i abandonava a les persones. Hui treballem per cada veí que viu en esta província. Perquè cada un d’ells és un objectiu. I els seus problemes són els nostres.
Hui podem anunciar que la gestió s’ha imposat a la resistència. Que el sentit comú li ha guanyat la batalla al desgovern. Que els castellonencs li han guanyat el pols a Sánchez.
I això en què es traduïx? En inversions per als nostres municipis i en major solvència per als nostres pobles. En llibertat i autonomia.
Esta Diputació podrà fer el que en un inici pretenia. Injectar 26,5 milions d’euros este 2026 a través del pla Impulsa, i la resta, fins a aconseguir la xifra històrica de 32,5 milions d’euros, invertir-lo en 2027.
Així complim amb les nostres alcaldesses i alcaldes. Sense ideologies. Amb sentit de província i deure de govern. Perquè este pla a dos anys avança un 80% en el primer exercici per a garantir l’arrancada dels grans projectes, infraestructures i servicis, i pagar el 100% de la despesa corrent que desitgen finançar lliurement els ajuntaments.
Així entenem nosaltres la gestió política, servint a la sobirania del poble. La que ens dona la seua confiança o ens priva d’ella. Perquè els ciutadans mai s’equivoquen.
En un moment polític en el qual sembla que el sanchisme ha decidit que tot val, nosaltres apel·lem des d’ací al deure de governar amb metes compartides que no han sigut fàcils d’aconseguir, però que han valgut la pena. I per això ho continuarem fent, perquè d’això va la política, de servir a les persones per a garantir benestar i prosperitat.
I eixe repte és la màxima del pla Impulsa. Un programa d’inversions que pensa en cada municipi enfront d’un Govern d’Espanya que només pensa en com tapar la corrupció. En esta Diputació alcem la veu quan les regles fiscals ens castiguen impunement amb penitències que no ens corresponen. Quan el sanchisme tracta de negar-nos oportunitats que ens mereixem. Quan l’Estat ha deixat de legislar per a resistir.
La Diputació de Castelló continuarà alçant la veu per a reclamar la capitalitat de 135 identitats que no volen ser més que ningú però tampoc menys. I que gràcies a la perseverança i a l’obstinació, els diners que són dels castellonencs arriben a la província.
Dimarts que ve, 30 de juny, ratificarem este compromís en ple. Ho farem aprovant una modificació de crèdits de 24,45 milions d’euros que arribaran als ajuntaments i les mancomunitats per a donar solucions. Més recursos econòmics per a millorar equipaments, servicis públics i prestacions que arriben en temps rècord perquè si podem fer-ho, hem de fer-ho. Complint.
I la nostra obstinació és continuar exigint. Com ho vam fer quan 79 alcaldes i alcaldesses de la nostra província es van sumar al manifest que vem dirigir a l’Executiu Central per a exigir més flexibilitat a un Estat que ens bloqueja amb regles de despesa injustes. Que ens priva de l’ús i aprofitament d’uns estalvis que, complint el principi d’estabilitat pressupostària, serien de gran utilitat per a les entitats locals.
El pols continua. Alçant la veu i amb la cara ben alta per la nostra província. Perquè davant les ruïnes d’un Govern d’Espanya que només sembra titulars que tant de mal fan a l’Estat de Dret, el silenci multiplicador de la majoria creix sòlid, fort i conscient.
Perquè no hi ha major poder que el de la ciutadania. El de la unió de tots els espanyols en defensa de la Justícia, la Constitució i la Democràcia. Els valors d’un país que sempre triomfa quan li donen llibertat per a expressar-se.
Presidenta de la Diputació Provincial de Castelló
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