Criminal, cómplice y cobarde

Que el PSOE es el partido con más criminales en sus filas a lo largo de la historia ya lo sabíamos. Desde los que en la II República instigaron o, directamente asesinaron a civiles y religiosos; o los que martirizaron a católicos durante la guerra civil en toda España, incluyendo Castellón, a los 670 millones de euros malversados en Andalucía, la corrupción de Ábalos, la imputación de la esposa de Sánchez, la del hermano, la de Zapatero, la de las hijas de Zapatero…

Pero, al igual que ocurriera en la II República, el PSOE siempre se ha aliado con los enemigos de España; los antidemocráticos anarquistas, los comunistas de las checas, los separatistas y, en los últimos tiempos, también con los filoetarras de Bildu. Aunque más que filoetarras, etarras directamente (dos de las actuales diputadas de Bildu fueron condenadas por delitos referidos a terrorismo).

Ahora, toda la camada de enemigos de España que succionan las ubres de Sánchez, están «preocupados», «piden explicaciones», «apelan a la presunción de inocencia», pero no piden la dimisión del Nº 1 porque «es peor que gobierne el PP con Vox», cuentan. O lo que es lo mismo, prefieren el delito a que gobierne el «socialismo azul del PP» con el único partido limpio que hay en España, o sea, Vox.

Mientras tanto, el cobarde PP de Feijóo, no presenta una moción de censura instrumental que retrataría a todo el espectro político afín a Sánchez y, muy en especial, a Compromís. Pues en Vox Castellón lo tenemos claro: es verdad que hay un PSOE criminal, pero también hay un Compromís indecente, y un PP que da asquito.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón