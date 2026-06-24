La hora de escoger

Existe una célebre historia en la picaresca española sobre una reina con una notable cojera que generaba un tabú absoluto en la corte; nadie osaba mencionar su condición por miedo al destierro o a represalias mayores. Sin embargo, alguien se apostó que sería capaz de decírselo a la cara sin ser castigado. Se presentó ante ella con dos flores y pronunció: «Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad es coja». Con ese sutil «escoja», el ingenio esquivó la censura.

Hoy, salvando las distancias temporales, España se encuentra ante un escenario donde lo evidente se intenta tapar con idéntico empeño desde los despachos de Ferraz y la Moncloa. Asistimos al relato sistemático y descarado del «no sabía nada». Con 17 delitos y casi un centenar de imputados sobre la mesa, la respuesta de Pedro Sánchez sigue siendo la evasión permanente de sus responsabilidades. Resulta imposible olvidar, en una muestra de total falta de empatía, el día en que despidió a un ministro valenciano preguntándole cómo creía que lo iba a recordar la historia.

Pues bien, Sánchez sí pasará a la historia. Lo hará como inductor, financiador y beneficiado del mayor caso de corrupción de nuestra democracia. Sus compañeros de viaje en el Peugeot no serán recordados por su pericia ni por sus éxitos; en cambio, los tribunales, los jueces, la Fiscalía Anticorrupción, la UDEF y la Guardia Civil sí serán respetados por todos los españoles que cumplimos diariamente con nuestros derechos y obligaciones.

Resulta inadmisible escuchar que se financiaban primarias con dinero de la prostitución y Sánchez no sabía nada; que sus manos derechas competían por mordidas en obra pública y no sabía nada; que corrían billetes por Ferraz, pagando orgías con dinero público, y no sabía nada. Que la SEPI rescataba empresas mediante tráfico de influencias para que Zapatero recaudara más de un millón de euros en joyas en una trama internacional corrupta, y el presidente seguía sin saber nada. Le hacían un presunto traje a medida al hermano en la Diputación, el Peugeot estaba plagado de chorizos, cobraban comisiones, mientras moría la gente en lo peor de la pandemia, en su sede se pagaba en metálico y la fontanera perseguía a jueces y fiscales, y él continuaba sin saber nada. ¿A quién cree que está engañando?

Solo quedan dos opciones: o lo sabía todo y debe dimitir de inmediato, o si de verdad no lo sabía, debe dimitir por absoluta incompetencia. Esto es lo que exigen los españoles y la mayoría del arco parlamentario, porque el final de este ciclo político debe llegar en cuanto los ciudadanos tengamos, por fin, la oportunidad de escoger.

Alcalde de Burriana