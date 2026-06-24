Opinión | LA COLUMNA
La memòria mereix respecte
Hi ha infraestructures que, per la seua naturalesa, rarament ocupen titulars. No són part dels grans debats ni acostumen a protagonitzar reivindicacions ciutadanes. Però són imprescindibles. El cementiri municipal n’és una. Els cementiris són llocs de memòria, de record i d’estima. Espais on acudim a acomiadar-nos de les persones que hem volgut i on preservem una part important de la nostra identitat com a poble. Per això, mantenir-los dignes és gestió, sí, però és sobretot respecte. Respecte cap a les famílies que travessen moments difícils, cap a les generacions que ens han precedit i cap al veïnat, que mereix comptar amb uns serveis públics adequats.
Durant massa anys, Vila-real ha arrossegat un problema cada vegada més evident: la manca d’espai al cementiri. Una situació límit que exigia una resposta decidida i que no podíem continuar ajornant. Quan vaig assumir la regidoria de Cementeri vaig trobar una realitat preocupant. Amb una ciutat de vora 55.000 habitants, la disponibilitat de nínxols era cada vegada més reduïda i la capacitat d’actuació gairebé inexistent. Calia planificació, pressupost i determinació política. Hui podem anunciar que la solució ja està ací.
Les obres que ampliaran la capacitat del cementiri i garantiran aquest servei per als pròxims anys ja estan en marxa. L’arquitecte municipal, l’empresa adjudicatària i el nostre Rafa ja s’han posat al terreny, i en sis mesos, Vila-real disposarà de l’espai necessari per atendre les necessitats del seu veïnat amb dignitat. És la tranquil·litat de saber que la ciutat estarà preparada. És també la importància de prendre decisions responsables. Els cementiris expliquen qui som. En les seues làpides hi ha noms, però també hi ha vides, sacrificis, afectes i records. La memòria de les persones que van fer el Vila-real que coneixem. I aquesta memòria mereix respecte. Cuidar el cementiri és preservar aquesta herència. És garantir un lloc de pau. És entendre que una ciutat es mesura també per la manera com tracta els seus. Vila-real mereix la tranquil·litat de saber que estarà a l’altura també en els moments més difícils.
Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial
Suscríbete para seguir leyendo
- Esta es la indeminización de varios miles de euros por caer en la calle en Castelló
- La avispa ‘asesina’ sigue sin freno: solo este año aparece en quince localidades de Castellón
- Cuánto costará entrar al nuevo parque acuático de Castellón: precios, entradas y bonos
- La ola de calor llega a su punto más alto: un pueblo de Castellón es el 'horno' de la Comunitat
- Ola de calor: una carretera de Castellón, cortada por un incendio
- Seis incendios en apenas unas horas ponen en alerta a Castellón: reabierta la CV-138 y estabilizado el fuego de Benicarló
- Los dos árbitros de la polémica eliminatoria Almería-Castellón suben a Primera División
- Vinaròs aprueba de manera definitiva la modificación del reglamento de normalización lingüística