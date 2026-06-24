Sant Joan: agua, fuego, vegetación

San Juan el Bautista (Sant Joan) es un santo antiguo de gran devoción en nuestras comarcas, cuyo nombramiento hace relación inmediata a dos de los elementos primigenios de nuestro orbe: el agua y el fuego, además del mundo vegetal y las ordalías. Su fiesta se celebra hoy, unida a prácticas supuestamente mágicas, con dos de los elementos primigenios, el agua y el fuego. Los mayores aún recordamos el llamado cabussó, es decir, zambullir la cabeza enjabonada en el río, en una balsa o en una tinaja en casa. Abundaba, además, el culto a la vegetación-hierbas que se tenían como mágicas (valeriana, falaguera); al fuego, encender hogueras (recuérdese a Alicante), curaciones como la hernia infantil. Prácticas adivinatorias, búsqueda de tesoros ocultos, ordalías, búsqueda del oficio del futuro novio, etc. Es la fiesta del antiguo solsticio de verano.

Especial interés tenía la curación de la hernia inguinal (como hemos podido investigar etnológicamente, vigente aún en poblaciones de nuestra provincia), con la presencia de una mujer llamada María y un hombre llamado, indistintamente, Juan o Pedro. Esto tiene lugar el día 24 de junio a las 12 de la noche mágica en el campo, junto a un árbol: «Toma, María, este niño que está quebrado». A lo que el otro responde: «Te devuelvo este niño que ya está curado, tras pasarlo por la rama del vegetal»

Más conocida históricamente es la labor de San Juan en el bautismo en el río Jordán (donde bautizó a Jesús), hijo de Zacarías y de Isabel (esta prima de la Virgen María) y su labor como Precursor, sus predicaciones en dicho río, harto conocido por los relatos de la Biblia, porque «irás delante del Señor a preparar sus caminos».

Fue degollado por el rey Herodes Antipas al denunciarlo por la convivencia pecaminosa con su cuñada Herodías, madre de Salomé. Hecho que sucedió, según la tradición el 29 de agosto, fecha en que era costumbre celebrar la segunda festividad del santo.

Profesor y Valencià de l'any 2025