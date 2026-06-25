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Opinión | LA RÚBRICA

Ignasi Garcia

Ignasi Garcia

Castelló també té muntanya

El desenvolupament urbanístic de Castelló, com el de moltes altres ciutats, es va fer pensant exclusivament en el cotxe. No som una excepció, però sí que formem part d’aquell urbanisme desenvolupista que pensava poc en les persones. En altres paraules, si volíem eixir o entrar a Castelló, o ho fèiem en cotxe o no podia.

Evidentment, aquesta realitat l’hem intentat canviar, però continua estant present i es nota molt quan vols eixir de la ciutat. Per exemple, si vols arribar a l’Hospital La Magdalena en bicicleta o caminant, cal que abandones l’espai per a vianants i ciclistes i creues quatre carrils de circulació. El mateix passa quan vols accedir a les urbanitzacions de Penyeta Roja, Tossal Gros i Racó de la Torreta, que són l’accés de Castelló cap a la muntanya.

La reivindicació de crear accessos segurs per a bicicletes i vianants des de Castelló cap a la muntanya és una qüestió de justícia

Vulguem o no, ara mateix la gent que vol fer una excursió per la muntanya i ix de Castelló, o senzillament viu en una d’aquestes urbanitzacions i vol baixar caminant, ha de fer trams per carretera compartint espai amb vehicles de motor. De fet, és habitual trobar cotxes aparcats tant a l’Hospital La Magdalena com als accessos a aquestes urbanitzacions de gent que vol practicar esport a la muntanya.

La reivindicació de crear accessos segurs per a bicicletes i vianants des de Castelló cap a la muntanya és una qüestió de justícia que cal abordar. Per això, Compromís portarem al Ple de Castelló una moció que busca l’acord polític i la decisió de corregir aquesta situació, amb la construcció d’una passarel·la entre la ciutat i les urbanitzacions de Penyeta Roja, Tossal Gros i Racó de la Torreta.

*Ignasi Garcia és portaveu de Compromís a l’Ajuntament de Castelló

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