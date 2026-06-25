La estrategia del reconocimiento

Hay algo que las organizaciones más sólidas suelen tener en común: saben reconocer el trabajo de las personas que las hacen posibles. Puede parecer un gesto sencillo, pero tiene un gran impacto. Cuando alguien percibe que su esfuerzo es apreciado, entiende que forma parte de un proyecto compartido y que su aportación cuenta.

El reconocimiento es mucho más que una felicitación: es una herramienta de comunicación interna que refuerza el compromiso y la motivación. En la pirámide de Maslow, las necesidades de pertenencia y autorrealización ocupan un lugar central en el desarrollo humano. También en el ámbito profesional necesitamos sentir que nuestro trabajo tiene sentido y es valorado.

También en el ámbito profesional necesitamos sentir que nuestro trabajo tiene sentido y es valorado

Desde la comunicación corporativa, reconocer es también una decisión estratégica. Cuando una organización visibiliza un logro o una trayectoria, está comunicando qué comportamientos considera valiosos y qué cultura desea consolidar, contribuyendo así a su reputación.

Así, el reconocimiento también trasciende el ámbito interno y adquiere una dimensión social. Empresas, instituciones y medios impulsan premios a iniciativas externas, desde proyectos emprendedores hasta acciones solidarias.

El reconocimiento se convierte en una herramienta de responsabilidad social

Con ello, no solo visibilizan experiencias meritorias, sino que también trasladan a la sociedad los valores con los que se identifican. El reconocimiento se convierte en una herramienta de responsabilidad social capaz de generar referentes y mejorar el entorno.

Con esa filosofía, y coincidiendo con nuestro vigésimo aniversario, en adComunica hemos convocado una nueva edición de nuestros premios. Estos galardones distinguen iniciativas empresariales, proyectos innovadores, trabajos periodísticos, investigaciones y trayectorias vinculadas a la comunicación. Su objetivo es dar visibilidad al talento, compartir buenas prácticas y reivindicar el valor de la comunicación como herramienta útil para la sociedad. Por ello, animamos a presentar candidaturas y a contribuir a que el buen trabajo tenga el reconocimiento que merece.

*Alejandro Cabrera Eugenio es consultor en comunicación