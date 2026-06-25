Orgull sense amagar-nos
Palissa de deu joves a un menor en un atac homòfob a Mataró. Tres menors detinguts a Gasteiz per agredir dos joves homosexuals. Brutal agressió homòfoba a un àrbitre alemany després de demanar matrimoni al seu nóvio. Anem a netejar el riu de maricons: denuncien brutals agressions homòfobes al Jardí del Túria. Dues dones a juí per donar palisses a un menor transsexual: Te vamos a matar, travelo de mierda...
No són retalls de premsa de fa cinquanta anys, d’aquells temps foscos que molta gent pensa superats; són notícies actuals d’agressions als nostres carrers, d’insults a les xarxes i de discursos que intenten retallar les llibertats més bàsiques. Llegir tot açò ens recorda per què el 28J fa tanta falta.
Darrere d’eixes línies hi ha por, hi ha dolor i hi ha una intolerància que no podem passar per alt de cap de les maneres. Davant d’això, la nostra obligació més gran, la més humana, és garantir que els nostres pobles siguen espais segurs; llocs on qualsevol persona puga viure en pau, amb orgull, llibertat i dignitat. Amb aquesta premissa, la iniciativa que impulsem enguany des de l’Ajuntament de l’Alcora naix precisament d’aquesta realitat: de la necessitat de plantar-nos davant de qualsevol intent de fer-nos retrocedir, i també de bastir ponts i de fer partícips a tots i totes en la construcció d’un municipi més inclusiu.
És de veres que Espanya ha avançat moltíssim en drets en les últimes dècades, però la realitat al carrer, moltes vegades, és una altra història
És de veres que Espanya ha avançat moltíssim en drets en les últimes dècades, som un referent internacional en lleis que protegeixen la igualtat i això és una victòria que hem d’aplaudir i defensar. Però el paper ho aguanta tot; la realitat al carrer, moltes vegades, és una altra història.
Socialment, queda un món per fer, i aquesta és la veritat que sovint s’intenta ometre. De què serveix tindre una llei exemplar si un xic encara ha de mirar enrere abans d’agafar de la mà el seu nóvio pel carrer? De què serveix el progrés legal si moltes persones trans continuen patint l’exclusió, la violència i la incomprensió en la seua vida diària?
Ací és on es troba gran part del treball pendent. L’lgtbifòbia ja no es tradueix en grans prohibicions oficials, sinó en eixa violència quotidiana que molts s’obstinen a minimitzar o a tractar com a simples anècdotes. Encara hui s’utilitza la nostra identitat com una arma per a fer mal, com un insult o com una amenaça directa per a rebaixar la dignitat de les persones. Quan en un camp de futbol, en una xarxa social, en una zona d’oci o a la porta d’un institut s’utilitzen determinades paraules per a deshumanitzar algú, s’està enviant un missatge molt clar: que no som iguals, que no tenim el mateix dret a conviure en llibertat. I davant d’això, la tebiesa o el silenci és una forma de complicitat que no ens podem permetre.
El poble que volem i pel qual lluitem és un espai lliure de por
Per això la campanya de l’Alcora insisteix que no podem fer ni un pas enrere. No ens podem relaxar ni pensar que la faena ja està feta perquè s’haja aconseguit un marc legal favorable. La igualtat real es guanya a les escoles, ensenyant respecte i empatia; es guanya als carrers, fent-los espais segurs per a totes i tots, i es guanya rebutjant de forma unànime els discursos d’aquells que demanen «tornar a la normalitat d’abans», com si la nostra existència fora una anomalia o un capritx.
El poble que volem i pel qual lluitem és un espai lliure de por. Un lloc on la diversitat no siga una cosa que s’haja de tolerar per obligació o per quedar bé, sinó part fonamental de la nostra identitat i de la nostra riquesa com a comunitat. La intolerància i el feixisme avancen quan troben silenci o indiferència al seu voltant. Però no pensem callar. Aquesta campanya és el nostre compromís ferm amb el veïnat i amb tota la gent que creu en una societat justa.
Cap insult, cap amenaça i cap discurs retrògrad ens farà acovardir ni retrocedir
Cap insult, cap amenaça i cap discurs retrògrad ens farà acovardir ni retrocedir. El futur del nostre poble és divers i plural, i es construeix des del respecte mutu i la llibertat. Ens queda molta faena social al davant; de fet, la lluita per la igualtat real no s’acaba mai. És un camí diari que només té un sentit possible: sempre cap avant, amb orgull i en llibertat.
No podem oblidar d’on venim. El 28 de juny és el record viu de les revoltes de Stonewall l’any 1969, el moment en què persones lliures van dir prou a la persecució i a la humiliació institucionalitzada. També ací, al nostre país, la memòria ens recorda els qui van patir presó, exili i marginació social simplement per ser qui eren. Reivindicar hui l’Orgull és fer justícia a la seua memòria i recordar que els drets no es regalen: es conquisten, es defensen dia a dia i es protegeixen des de la proximitat dels nostres ajuntaments.
El Dia Internacional de l’Orgull LGTBI és, al capdavall, l’afirmació rotunda que l’espai públic ens pertany a tots i totes, i que continuarem caminant cap al futur amb el cap ben alt: amb orgull ferm i, sobretot, sense amagar-nos.
*Samuel Falomir és alcalde de l’Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
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