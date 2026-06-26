Achicharrados

Hay temas que ya no admiten discusión. Podemos debatir sobre las causas, sobre las soluciones o sobre quién tiene más responsabilidad. Pero resulta difícil negar la realidad cuando uno sale a la calle y siente que el aire quema en junio.

La ola de calor se ha cobrado cinco vidas en los últimos tres días en Castellón según datos oficiales. Esta semana, Sorita ha superado los 40 grados y numerosos municipios de la provincia se han quedado a las puertas de esa tórrida cifra. España, Francia, Alemania o Italia viven pendientes de avisos meteorológicos que hace unos años parecían excepcionales. Ahora, forman parte de la rutina del verano desde su inicio porque, cabe recordar, entramos en esta estación el pasado domingo. Debería preocuparnos.

Durante demasiado tiempo, el cambio climático ha sido una discusión teórica, una cuestión ideológica o un problema lejano. Ya no es una predicción, es una evidencia encharcada de sudor que se cuela por las ventanas de las casas, que seca campos y convierte cada verano en una prueba de resistencia.

Lo preocupante es que seguimos moviéndonos entre los extremos. Por un lado están quienes consideran que cualquier medida es insuficiente. Por otro, quienes reaccionan como si todo esto fuera una exageración. Entre unos y otros, el ciudadano asiste desconcertado a un debate en el que siempre pagan justos por pecadores.

Nos exigen sacrificios individuales mientras las grandes decisiones globales continúan avanzando a un ritmo lento. Nos piden conciencia a quienes ya la tenemos (en general) mientras otros actúan como si nada ocurriera. Eso no es excusa para la inacción.

En Castellón conocemos bien las consecuencias. El lunes se produjeron hasta seis incendios casi simultáneos. Afortunadamente, la rápida actuación de los bomberos evitó males mayores. Los incendios y las olas de calor no entienden de ideologías. La naturaleza tampoco distingue entre quienes creen y quienes dudan del cambio climático. Mientras discutimos, el mercurio sigue subiendo. Y nosotros, literalmente, seguimos achicharrados.

Redactor jefe de Mediterráneo