El espectáculo del pasado miércoles en el Congreso nos retrotrae a los momentos más inquietantes del parlamentarismo previo a la guerra civil. Pedro Sánchez, rostro de mármol y corazón de piedra, llegó a desvelar tal grado de cinismo al punto de permitirse chulear a sus interesados cómplices de gobierno, sabedor de cuán débil resulta la retórica si no va precedida de hechos. Quienes sustentan en la poltrona al fiel seguidor de Maquiavelo nunca van a arriesgar los enjuagues y prebendas garantizados por Pedro; personaje peligroso (un killer en definición de Pérez Reverte) aferrado al poder desde la convicción de que la moralidad y la decencia son falsos atributos propios de gentes débiles.

Al igual que el autor de El Príncipe, el firmante del Manual de resistencia asume la corrupción y la mentira como instrumentos válidos en la arena política. Consciente, él y su cohorte de paniaguados con Patxi López al frente, de la amoralidad de quienes dicen ser el bloque progresista, conformado por estómagos agradecidos del sanchismo. Pedro, en permanente desvarío ególatra, lleva a la cuarta potencia de la UE al escarnio internacional, siendo él el germen de la corrupción. En cualquier democracia occidental, con tan podrido clima el Gobierno habría dimitido. Aquí, pelillos a la mar gracias a la ERC del títere Rufián, y al arropo de Otegi. Algún día conoceremos la traición del acuerdo con Bildu personalizado en Aizpurua portavoz y autora del titular: Ortega Lara vuelve a la cárcel. Después están Junts y PNV. España les importa una higa.

Periodista y escritor