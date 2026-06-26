Begoña Carrasco acusa a la oposición de boicotear los actos del 775 aniversario de Castelló. No nos sorprende que se confunda, porque boicot es la palabra que define sus tres años de gobierno municipal.

Boicot es filtrar el resultado de la junta de portavoces para hacer daño, rompiendo la norma de guardar secreto de lo que ahí se trata. Boicot es gobernar a golpe de rodillo, ignorando a quienes representamos a miles de castellonenses. Boicot es no convocar a la oposición a actos de colectivos de la ciudad que invitan a toda la corporación.

Boicot es rechazar propuestas útiles para Castelló, solo porque proceden de otros grupos políticos. Boicot es presentar enmiendas a la totalidad de nuestras mociones sin aportar alternativas, solo para apropiarse de las ideas y borrar la autoría.

Boicot es no responder preguntas en las comisiones, o faltar al respeto a quienes ejercemos nuestra labor de control. Y sí, boicot es también convertir el pleno municipal en un espacio de confrontación permanente, donde los insultos sustituyen al diálogo. Carrasco, que ha hecho de la exclusión su forma de gobernar, está incapacitada para dar lecciones de consenso.

Nuestro voto sobre las distinciones de la ciudad no busca la confrontación. Todo nuestro respeto a los colectivos. Responde a la convicción de que las instituciones merecen respeto y reglas claras. Llevamos tres años reclamando la actualización de la ordenanza, pero a la alcaldesa no le interesa. Carrasco, si es que lo ha sido alguna vez, ha dejado de ser fiable.

Portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló