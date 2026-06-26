Durante mi vida laboral, he pasado más de 20 años trabajando en el Centro de Información de Trabajadores Inmigrantes de CCOO del País Valencià. Por lo tanto no exagero si digo que en lo que se refiere, tanto a la cuestión de los inmigrantes que durante ese tiempo han llegado a España como a los cambios administrativo, político y social que ha generado ese proceso, son asuntos que he vivido directa y plenamente. Afectaban a mi trabajo y ha mi condición de haber sido inmigrante en París.

Posiblemente por eso, por mi praxis diaria y por mi propia experiencia, cuando me enteré de que la Meloni, la presidenta italiana de extrema derecha (de la que siempre habla bien Felipe González), retenía a los sin papeles que llegaban a Italia y los trasladaba y encerraba en los campos de retención y devolución que, de acuerdo y previo pago de alquiler había construido en Albania, sentí vergüenza. Pensé en violaciones de derechos… Pero la cosa no quedó ahí, tiempo después evolucionó a peor: leí que 19 dirigentes de la UE, capitaneados por Dinamarca e Italia, querían hacer uso, de forma urgentemente, de una nueva ley europea que permite la construcción esos centros de retorno en África, fuera de la UE, para deportar a inmigrantes indocumentados o que se les han denegado los papeles o el asilo. Menos mal que, este mes, han entrado en ese debate Francia y España. Macron y Sánchez, en su análisis, han coincidido en que no son partidarios de esa política cara, ineficaz, que no tiene nada que ver con los valores y principios de la UE y provoca dudas sobre el respeto a los derechos humanos. Se han declarado partidarios de soluciones con enfoque cooperativo y de desarrollo. Sánchez, además, ha pedido que algunos deberían hablar más con el Papa.

Analista político