Opinión | A FONDO
El partit del SI al PP, NO a Vila-real
Mentre alguns s’omplin la boca parlant de la gratuïtat de l’escolarització de 0 a 3 anys, la realitat és diferent. Perquè l’educació pública no es mesura per un anunci ni per una única mesura. Es mesura per les inversions que arriben, pels projectes que s’executen i pels compromisos que es compleixen. I és precisament ahí on el relat que intenta construir el PP de Vila-real comença a fer aigües. El problema no és la gratuïtat de 0 a 3 anys. El problema és pretendre que una única mesura servisca per tapar tots els incompliments que el govern autonòmic de PPVox acumula amb Vila-real en matèria educativa.
Perquè no es pot reivindicar una ajuda com un gran èxit i, al mateix temps, mirar cap a una altra banda davant de tot allò que continua pendent. Perquè la realitat és que la nostra ciutat continua esperant el quart institut, una seu pròpia per a l’Escola Oficial d’Idiomes de la Plana Baixa, un edifici digne per a l’Escola d’Adults, el Centre Integrat Públic de Formació Professional d’Edificació i Obra Civil, la renovació integral del CEIP Escultor Ortells i la finalització dels projectes del CEIP Botànic Calduch i del CPEE La Panderola. Inversions anunciades una vegada i una altra, però que continuen sense materialitzar-se.
Perquè si el govern autonòmic està fent una aposta tan decidida per l’educació pública, per què la comunitat educativa valenciana porta mesos mobilitzant-se? Per què hi ha hagut protestes, concentracions i jornades de vaga? Per què professors, sindicats, equips directius i famílies continuen reclamant més recursos, més professorat, més inversions i una millor planificació educativa?
Però el problema no és només el que diuen. El problema és, sobretot, el que fan.an sigut incapaços de recolzar ni una de les justes reivindicacions de la comunitat educativa per reclamar més recursos, més infraestructures i més inversions per a Vila-real. Perquè quan han hagut d’escollir entre defensar els interessos de la ciutat o evitar qualsevol crítica al govern autonòmic, sempre han acabat triant el mateix costat.
Ni una.
Ni mitja.
Ni cap.
Quan es demanen inversions per a la ciutat, no s’hi sumen. Quan s’exigeixen solucions, no pressionen qui té la competència per oferir-les. I quan una reivindicació posa en evidència els incompliments del govern autonòmic, prefereixen desacreditar-la abans que defensar-la. Perquè posar pals a les rodes no és només votar en contra. És convertir cada demanda justa en una batalla partidista. És preocupar-se més per qui fa la reclamació que per resoldre el problema.
Mentre professors, famílies, equips directius i sindicats reclamen solucions, el PP de Vila-real dedica més esforços a qüestionar les reivindicacions que a fer-les possibles. Una actitud que no ajuda a resoldre problemes ni a aconseguir inversions. Només ajuda a perpetuar-los.
Les necessitats dels alumnes no entenen de colors polítics. Un institut continua sent necessari governe qui governe. Una escola que necessita una reforma continua necessitant-la amb independència de qui ocupe el Consell. Una ciutat que espera inversions educatives no necessita excuses. Necessita respostes.
La comunitat educativa valenciana porta mesos advertint que l’educació pública necessita més suport. Ho han dit els sindicats, els docents, les famílies i les mobilitzacions que han recorregut tota la Comunitat Valenciana. I davant d’aquest clam col·lectiu, els populars de Vila-real han tornat a situar-se al costat de les excuses abans que al costat de les solucions.
Per això sorprén tan poc que dediquen més esforços a exercir de portaveus del Consell que a actuar com a representants de la seua ciutat. Perquè la seua prioritat sembla clara: primer el partit, després Vila-real. Les famílies de Vila-real no necessiten propaganda. Necessiten inversions, compromisos complits i realitats. I necessiten representants que alcen la veu quan la ciutat és ignorada. Perquè una ciutat que continua esperant infraestructures educatives fonamentals mereix representants que reivindiquen, que exigisquen i que posen Vila-real per davant de qualsevol consigna partidista.
Però és precisament ací on el PP de Vila-real ha decidit situar-se.
No al costat de les reivindicacions de la ciutat.
No al costat de la comunitat educativa.
No al costat de les famílies que esperen solucions.
Han preferit situar-se al costat del seu partit abans que al costat de les necessitats de Vila-real.
Per això cada vegada resulta més evident que el PP de Vila-real s’ha convertit en el partit del sí al PP i del no a Vila-real. I mentre això continue així, qui perd no és el govern municipal.
Qui perd és Vila-real.
Alcalde de Vila-real
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