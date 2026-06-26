Recuperar derechos que otros nos quitaron a los almassorins

Hay decisiones políticas que marcan el futuro de un municipio. Algunas sirven para mejorar la vida de los ciudadanos; otras, lamentablemente, provocan justo lo contrario. En Almassora sabemos bien de qué hablamos cuando hablamos de sanidad.

Durante los años del Gobierno del Botànic, nuestro municipio sufrió importantes recortes sanitarios que perjudicaron directamente a miles de vecinos. El consultorio médico auxiliar de la playa cerró sus puertas y las especialidades médicas del centro de salud integrado Pío XII desaparecieron de un plumazo.

Resulta curioso comprobar cómo ahora algunos intentan apropiarse de reivindicaciones que nunca defendieron cuando tuvieron la oportunidad. Reclaman lo que antes no les importó. Critican aquello que permitieron. Y exigen soluciones a problemas que ellos contribuyeron a generar.

Desde el primer día que asumí la responsabilidad de la alcaldía tuve claro que esa situación debía revertirse. Porque no hablamos de cuestiones ideológicas, hablamos de servicios esenciales. Por eso hemos trabajado con la Conselleria de Sanitat para recuperar servicios. Fruto de ese esfuerzo, el consultorio médico de la playa abrirá este verano por cuarto año consecutivo.

Pero nuestro objetivo no termina ahí. Seguimos reclamando la recuperación de las especialidades médicas eliminadas en el centro de salud integrado Pío XII. No vamos a renunciar a ello porque los almassorins merecen una atención sanitaria de calidad y unos servicios acordes con la realidad de un municipio que no ha dejado de crecer. Confío en que pronto las recuperemos.

La diferencia es que nosotros, en el Partido Popular, no nos quedamos en los discursos. Trabajamos para obtener resultados. Lo hemos demostrado recuperando el consultorio de la playa. Lo estamos demostrando manteniendo una interlocución permanente con la conselleria para mejorar la atención sanitaria y para que el nuevo centro de salud Sant Pere, incluido en los presupuestos de la Generalitat, sea pronto una realidad.

Creo firmemente que la política útil es aquella que resuelve problemas reales y mejora la vida de las personas. Porque defender la sanidad pública también significa tener memoria. Y la memoria nos recuerda quién cerró servicios y quién está trabajando para recuperarlos.

Alcaldesa de Almassora