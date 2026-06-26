Trump y Netanyahu

A medida que se ha filtrado la bronca telefónica protagonizada por Donald Trump y Binyamín Netanyahu, hace un par de semanas, se ha hecho más visible la gravedad del conflicto que enfrenta a ambas administraciones. El conflicto ha ido madurando en los últimos meses. En un libro recién publicado, dos periodistas del New York Times aseguran que Trump ya le dijo a Netanyahu «todos los judíos están hartos de ti», en la primavera de 2025, tras la decisión del primer ministro israelí de romper la tregua en Gaza. Desde entonces, la tensión verbal no ha cesado de escalar, culminando hace unos días con la advertencia del vicepresidente J.D. Vance a los israelíes: «Yo no me metería con el único aliado poderoso que me queda». ¿Cómo es posible que una relación, que siempre pareció indestructible, pase por momentos tan bajos? ¿Hasta dónde puede llegar el rifirrafe? ¿Qué consecuencias puede tener para el futuro de Israel? Estas son algunas de las preguntas que se hacen muchas cancillerías, sabedoras de que la alianza que han sostenido ambos países ha marcado la política en Oriente Medio de las últimas décadas.

Puede que Trump no sea un gran estratega. Sin embargo, por lo general su actuación está más cerca del pragmatismo más crudo que del idealismo de otros líderes norteamericanos. Su acuerdo con Delcy Rodríguez en Venezuela mostró hasta dónde llega su preocupación por no quedar encallado en conflictos inciertos, aunque sea a costa de pactar con el diablo. A los americanos no les gustaba Maduro, pero aún les gustan menos las guerras que sitúan la gasolina a cinco dólares el galón. En Irán, Trump infringió este pragmatismo. Se dejó convencer por Netanyahu de que la guerra iba a tumbar el régimen de los ayatolás. Impresionado por la tecnología del Mossad y falto de una visión sobre el lugar que ha ocupado en la historia el imperio persa, se lo creyó. El fracaso ha sido de los que marcan una época. Con un coste económico, electoral y geopolítico enorme y duradero, cuyo aspecto más hiriente fue el cierre del estrecho de Ormuz. De ahí su irritación con Netanyahu, su contrariedad por la extensión de la guerra al Líbano y su distanciamiento de Israel.

Aunque el presidente estadounidense llegó a pronunciar la palabra «divorcio», en una de sus broncas con Netanyahu, este tendría un coste tan alto para ambos que resulta inverosímil. Es más previsible una separación amistosa, y puede que temporal, sin dejar de compartir el piso, que un divorcio con todas las de la ley. Israel es un aliado fundamental para Estados Unidos en el Próximo Oriente y, como dijo Vance, Washington sigue siendo el socio más fiable de Tel Aviv. No son solo palabras o concesiones al lobi judío que opera en Estados Unidos. Se trata de una realidad importantísima en el campo militar y en el de la inteligencia. Los israelíes saben que dos tercios de las bombas con las que arrasaron Gaza, que lanzaron sobre Irán y con las que todavía bombardean el Líbano son norteamericanas. De ahí que estén reorientando su producción armamentística, ganando en producción de municiones, sistemas de defensa, misiles y plataformas de combate. No para defenderse solos, pues carecen de pareja de repuesto, pero sí para ganar en autonomía política y militar en el futuro. No habrá divorcio, aunque es probable que nada vuelva a ser como antes.